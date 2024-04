Sin nombrar jueces en las seis plazas creadas en el Juzgado del Trabajo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a la excesiva carga de expedientes activos o en trámite, las máximas autoridades del Poder Judicial (PJ) crearon seis nuevas plazas para jueces en el Juzgado del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán , sin embargo, los nombramientos de estos profesionales aún no se hacen.

Estos casos no caducan

Muchas de las causas que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán tienen años de haber sido incoadas, pero a pesar de ello no caducan.

El experto en derecho laboral, abogado German Leitzelar, asegura que “no (caducan), porque los trámites en el derecho del trabajo tienen el principio que se deben de mover de oficio por el tribunal, aunque las partes no ejerzan acción, porque no se trata de un bien material, como las acciones en el derecho civil”, explicó.

Sobre los casos que datan de más de diez años, Leitzelar precisó: “Cuando hay más de diez años puede darse el caso, no de la caducidad, sino, de un derecho que no se movió, pueda prescribir, pero el principio de la caducidad es cerrar el proceso y los jueces de derecho social no pueden cerrar un proceso”.

Desde antaño, los Juzgados del Trabajo, en todo el país, son de los que más demandas procesan en el Poder Judicial.