Sesal e IHSS adeudan más de 70 millones de lempiras a becarios de la UNAH

De enero a junio la UNAH ha logrado cubrir las becas con el presupuesto interno. “Es un convenio tripartito, cada una de las instancias aporta para las becas”, informó la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Perla Simons.

La galena sostuvo que la UNAH ha cumplido con su responsabilidad, a pesar de que la Máxima Casa de Estudios sigue recibiendo un presupuesto del 1.7% por parte del Estado.

Si la Sesal y el IHSS no saldan su deuda los estudiantes no podrán recibir su beca en agosto: “ Para agosto nuestras arcas ya no pueden seguir pagando, por eso esperamos que ellos cumplan con lo establecido” dijo Simons.

Cada estudiante recibe alrededor de 23,000 lempiras mensuales, pero por el retraso que la Secretaría de Salud y el Seguro Social ha tenido, el pago solo se ha hecho a 313 de 358 estudiantes, según la decana.