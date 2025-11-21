Saraí Espinal: “A mí me indigna cuando veo hombres que violan niños”

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista y candidata a diputada por Francisco Morazán del Partido Liberal, Saraí Espinal, compartirá en Hablemos de Política los ejes de trabajo que impulsará en el Congreso Nacional si resulta electa. A sus 36 años, madre de una niña y en su primera aspiración a un cargo público, asegura que llega motivada por la necesidad de impulsar “cambios estructurales” en áreas sensibles para la población. Su respaldo al candidato presidencial Salvador Nasralla marca el rumbo de su agenda legislativa. Según adelanta, su prioridad será fortalecer los sectores de salud, educación, empleo y la protección de la niñez, ámbitos en los que considera urgente una intervención estatal más efectiva. Espinal afirma que su vocación pública está asociada a causas personales y a su experiencia como periodista. En ese sentido, destaca que algunas decisiones tomadas en el Congreso anterior la motivaron a dar el paso hacia la política. “A mí me indigna cuando veo hombres que violan a nuestros niños y que la reforma del Código Penal... hayan reducido el tema de la violación”, expresó. La entrevista será conducida por la periodista Daniela Zepeda, quien profundizará en el enfoque legislativo y las propuestas específicas que la candidata llevará al hemiciclo.

Reformas penales y protección a la niñez

Uno de los pilares de su propuesta será revertir los cambios al Código Penal relacionados con delitos sexuales. Espinal considera que la normativa vigente vulnera a los menores y asegura que trabajará para restablecer penas más severas. Según adelantó, su motivación surge de observar cómo las reformas disminuyeron la rigurosidad en delitos contra la niñez. "Eso me parece indignante y es una de las cosas que también me obligan a querer incursionar y estar en un curul", explicó. Espinal subraya que esta será una de las primeras iniciativas que presentará al Congreso Nacional, pues considera que el país requiere una política integral de protección a los menores, tanto desde la legislación como desde la prevención social.

Salud: clínicas municipales y acceso comunitario

Espinal destaca que impulsará el fortalecimiento de las clínicas municipales, tomando como referencia el modelo implementado en Talanga. Asegura que estas instalaciones permiten ampliar la capacidad de atención en zonas donde los hospitales no cubren la demanda. “Las clínicas municipales... dan prioridad de atención a la población hondureña de los diferentes municipios cercanos a Talanga”, afirmó, señalando que el país necesita replicar experiencias exitosas para reducir brechas de acceso. La candidata enfatiza que estas iniciativas forman parte del plan de gobierno de Salvador Nasralla, al que asegura respaldar plenamente desde su eventual curul.

Educación técnica y modernización de aulas

En materia educativa, Espinal plantea modernizar las aulas del sistema público y reorientar los bonos para que se otorguen según excelencia académica. También propone retomar la educación técnica como un camino viable para jóvenes que buscan formación laboral directa. “Queremos modernizar las aulas de nuestros niños”, señaló, al explicar que su propuesta incluye fortalecer áreas como agricultura, acuicultura y café en regiones productivas del país. Esto, de la mano con Infop, permitiría que jóvenes estudien mecánica, electricidad u oficios que aporten a su inserción laboral.

Empleo y apoyo a madres trabajadoras