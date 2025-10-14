Samuel García critica investigación contra magistrados del TJE y cuestiona exclusión de Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Samuel García calificó como “inapropiada y desesperada” la investigación que el Ministerio Público (MP) ha iniciado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que este órgano solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de imprimir las papeletas electorales para diputados en los departamentos de Olancho y Valle, debido a la controversia generada por la candidatura de Jorge Cálix.
“Es inapropiada la actuación de la fiscalía porque el Tribunal de Justicia Electoral tiene autonomía e independencia. Este es un acto de desesperación, un acto en el cual se le está quitando la oportunidad a una persona de participar”, manifestó García.
El congresista cuestionó además las razones detrás de las acciones contra Cálix, quien busca participar como candidato a diputado por el departamento de Olancho. “¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿A quién le perjudica que Jorge Cálix participe en Olancho como diputado? Esta es una injerencia de la fiscalía, es inapropiada y, sobre todo, en este momento”, expresó el parlamentario liberal.
Antecedentes del caso
El CNE resolvió recientemente inhabilitar la candidatura de Jorge Cálix al considerar que no cumplía con los requisitos de residencia establecidos en la Ley Electoral, ya que actualmente representa al departamento de Francisco Morazán y pretendía trasladarse a Olancho para buscar una diputación, además de haber participado en el proceso primario, en el cual perdió.
Ante esta resolución, Cálix interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la suspensión de los efectos de la decisión del CNE y el restablecimiento de su derecho a participar en el proceso electoral interno.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias contra los magistrados del TJE, lo que ha provocado críticas por parte de diversos sectores políticos que advierten sobre una posible vulneración a la independencia de los poderes del Estado.