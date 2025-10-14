Samuel García critica investigación contra magistrados del TJE y cuestiona exclusión de Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Samuel García calificó como “inapropiada y desesperada” la investigación que el Ministerio Público (MP) ha iniciado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que este órgano solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de imprimir las papeletas electorales para diputados en los departamentos de Olancho y Valle, debido a la controversia generada por la candidatura de Jorge Cálix.

“Es inapropiada la actuación de la fiscalía porque el Tribunal de Justicia Electoral tiene autonomía e independencia. Este es un acto de desesperación, un acto en el cual se le está quitando la oportunidad a una persona de participar”, manifestó García.

El congresista cuestionó además las razones detrás de las acciones contra Cálix, quien busca participar como candidato a diputado por el departamento de Olancho. “¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿A quién le perjudica que Jorge Cálix participe en Olancho como diputado? Esta es una injerencia de la fiscalía, es inapropiada y, sobre todo, en este momento”, expresó el parlamentario liberal.