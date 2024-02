Regidores de Juticalpa se dan un aumento de más de 13 mil

El aumento asciende a más de 13 mil lempiras, dejando un ajuste salarial de más de 46 mil lempiras, mientras que el alcalde del municipio informó que él no aceptaría un ajuste en su cargo.

El alcalde Walner Castro dijo en un video que circula en redes sociales que “en el caso mío no lo voy a aceptar, no lo voy a recibir, pero si ustedes están haciendo algo de un 40 por ciento, pónganse la mano en la conciencia, no estamos para decir yo quiero esto”.