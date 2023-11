Policía llega al domicilio de exministra de Salud, Alba Consuelo Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - La exministra de Salud (2018-2022), Alba Consuelo Flores , continúa evadiendo a las autoridades y sin dar pistas de su paradero, luego de que debía presentarse voluntariamente este lunes ante el Juzgado de Letras de Criminalidad Organizada y Corrupción, pero no lo hizo.

Ante la no presentación de Flores a la audiencia, la Policía Honduras llegó por segunda vez a la vivienda de la ex secretaria de Salud; sin embargo, la exfuncionaria no fue ubicada en el lugar.