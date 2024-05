Exigen incluir en el cuadro básico más medicamentos para la esclerosis

“En la Sesal solo contamos con un medicamento , que es la terapia más básica para un recién diagnosticado, pero cuando la enfermedad avanza se requiere un cambio de terapia y los hospitales no dan ese acceso de subir de medicamento, por lo que pedimos a la ministra que abra el abanico de medicamentos”, dijo.

Ingrid Sorto, presidenta de la Asociación Hondureña de Pacientes con Esclerosis Múltiple explicó a EL HERALDO que actualmente solo se cuenta con un medicamento en el cuadro básico para atender a los pacientes recién diagnosticados, lamentablemente cuando la enfermedad avanza no hay fármacos disponibles en los hospitales para tratarla.

“Hay personas que desde el 2020 están esperando un cambio de medicamento para que la enfermedad no les avance y todos estos años lo que ha pasado es que han llegado a grados de discapacidad graves, entonces eso es uno de los problemas que tenemos”, apuntó.

Cuando un paciente avanza en la enfermedad se requiere de otros fármacos llamados Natlizumab y Ocrelizumab, pero estos no se encuentra en el cuadro básico de medicamentos de los hospitales, señaló.

El 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculaba que en el mundo hay más de 1.8 millones de personas que padecen esclerosis múltiple.

Aunque pueden verse afectadas por la enfermedad personas de todas las edades, es más común que se produzca en jóvenes adultos y en mujeres.

En Honduras se estima que hay más de 1,000 personas que la padecen; sin embargo, los neurólogos sospechan que hay un sub diagnóstico, es decir, que en realidad hay más casos que no se han podido diagnosticar por desconocimiento de la población y por parte del personal de salud que no presta la atención adecuada a esta enfermedad.