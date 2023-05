“Ni por los cachurecos hemos sido tan acosados”: viceministro de Cultura y Arte denuncia amenazas de muerte

En el archivo multimedia de cinco minutos se escucha al funcionario quejarse por la manera en que la Secretaría es manejada y que está dispuesto a decírselo de frente incluso a la presidenta Xiomara Castro o al coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales. Aunque en el video no ahonda sobre cuales son esos conflictos que tiene en la secretaría, dirigida por Anarella Vélez, si manifiesta que he recibido incluso amenazas a muerte.

“No me digan viceministro que no lo soy, no lo soy, una cosa es decirlo y que firme un papel y que tenga la autoridad y no la tengo”, se le escucha reclamar. Además critica en sus declaraciones que no se tiene una Secretaría de Cultura y Arte sino más bien “una de transgénero”.