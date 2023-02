Luis Redondo: Al fin tenemos acuerdos para elegir a la Corte Suprema de Justicia

“Primero Dios que este miércoles elijamos una Corte, no a la medida de Libre, ese ha sido el compromiso del Partido Nacional, buscar una nómina que nos garantice que Libre no va a tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el nacionalista.

Mientras que Tomás Zambrano, representante del Partido Nacional, dijo que buscan elegir “una Corte independiente, objetiva e imparcial, una Corte que no tenga dueños y que no tenga jefes”.

“Es la primera vez que las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, damos la cara todos aquí no hay mentiras no hay engaños para el pueblo hondureño, el próximo miércoles estamos todos convocados para elegir la nueva CSJ en Honduras”, dijo Carlos Raudales, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana.

Zambrano, además, lamentó que el representante del Partido Salvador de Honduras no estuviese presente en la reunión. “Lamentamos que el PSH no nos pudo acompañar, no pudo ingresar a la reunión”.

Cabe mencionar que horas antes la diputada Maribel Espinoza denunció que Luis Redondo no le permitió ingresar.

A través de Twitter, la diputada del PSH dijo que le acababan “de informar que moderno LUIS XIV( LUIS REDONDO) quien decía “El Estado soy YO”, se niega a que el PSH participe en la sesión de jefes de bancada”.

Y luego agregó que “este señor (Luis Redondo) es un peligro para la democracia de Honduras, violenta los derechos que tenemos en representación del pueblo”.