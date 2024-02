Por segundo día se mantienen tomas en el CCEPL por un grupo de jóvenes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios miembros de la juventud del Partido Liberal, se tomaron este miércoles por segundo día las instalaciones del Comité Central Ejecutivo (CCEPL), exigiendo la destitución de las autoridades del ente político entre otras solicitudes.

“Pedimos el despedido de Julia, nosotros somos los jóvenes que apoyamos para que este partido siga vivo, no está muerto ni hecho pedazos. No le tenemos miedo a nadie”, argumentó uno de los jóvenes quien no precisó su identidad.

Argumento que “hubo un dialogo con Yani, pero no se llegó a nada, como que tiene miedo o como que pide opiniones para tomar sus decisiones, si no puede que diga, porque tenemos gente capaz de liderar nuestra partido”.