Júnior Burbara promete modernizar San Pedro Sula con el "Plan maestro"

San Pedro Sula, Cortés.- Con una trayectoria empresarial y legislativa, Júnior Yaudeth Burbara Canahuati se postula como el candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional de Honduras.

Nació el 21 de julio de 1971 y es exalumno del instituto La Salle. Desde muy joven, y junto a su familia, emprendió la creación de empresas exitosas como el Comisariato Los Andes y las confecciones El Barón, las cuales se han consolidado como pilares en la economía local.

Júnior Burbara comenzó su carrera política en el 2010, cuando tenía 39 años. Se postuló como diputado y lleva ya 16 años consecutivos como parlamentario representando a Cortés.

Es uno de los diputados por el Partido Nacional que ha permanecido más tiempo en el Congreso Nacional.

En octubre del 2024 Burbara oficializó su postulación para la alcaldía de San Pedro Sula bajo la propuesta de desarrollar el Plan Maestro de Desarrollo Municipal un documento que tiene los pilares para la modernización de San Pedro Sula, fue elaborado por un consorcio en la administración del nacionalista, Armando Calidonio, y está engavetado.