Júnior Burbara promete modernizar San Pedro Sula con el "Plan maestro"

San Pedro Sula, Cortés.- Con una trayectoria empresarial y legislativa, Júnior Yaudeth Burbara Canahuati se postula como el candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional de Honduras.
Nació el 21 de julio de 1971 y es exalumno del instituto La Salle. Desde muy joven, y junto a su familia, emprendió la creación de empresas exitosas como el Comisariato Los Andes y las confecciones El Barón, las cuales se han consolidado como pilares en la economía local.
Júnior Burbara comenzó su carrera política en el 2010, cuando tenía 39 años. Se postuló como diputado y lleva ya 16 años consecutivos como parlamentario representando a Cortés.
Es uno de los diputados por el Partido Nacional que ha permanecido más tiempo en el Congreso Nacional.
En octubre del 2024 Burbara oficializó su postulación para la alcaldía de San Pedro Sula bajo la propuesta de desarrollar el Plan Maestro de Desarrollo Municipal un documento que tiene los pilares para la modernización de San Pedro Sula, fue elaborado por un consorcio en la administración del nacionalista, Armando Calidonio, y está engavetado.
El candidato ha visitado los barrios y colonias en la capital industrial donde ha escuchado el sentir y pensar del sampedrano por ello busca seguir con la promoción de la ciudad como destino de convenciones, reactivar el hotel escuela y apoyar a los microempresarios, esto para enfrentar la generación de empleo.
Tiene claro lo que debe hacer en educación, salud, servicios, infraestructura, seguridad, cultura, artes y deportes, todos estos proyectos enmarcados en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal.
En los mensajes que ha llevado a los sampedranos se ha comprometido a impulsar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, reconstrucción del sistema de alcantarillado pluvial y garantizar el 100% de la iluminación de la ciudad.
Burbara dice que la próxima administración tendrá situaciones decisivas en sus manos como las concesiones de servicios y asegura tener un plan para ello, asegurando que lo primordial es la calidad de vida de los sampedranos.
Para el actual diputado y aspirante a ocupar la silla municipal hay siete proyectos de infraestructura que deben desarrollarse para volver a San Pedro Sula competitiva: libramiento del valle de Sula, libramiento de San Pedro Sula, construcción de vías troncales, repavimentación de la ciudad, reorganización del transporte público con metro sula, reactivación del Centro de Movilidad Urbana y seguir con la semaforización y señalización.
El empresario lleva en su planilla para llegar a la municipalidad de San Pedro Sula como vicealcaldesa a la periodista deportiva, Jeny Fernández, y como regidores le acompañan sampedranos de distintos sectores.
