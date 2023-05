Julissa Villanueva asegura que construirán hospital para reos en seis meses

Ante esta situación adelantó que el ministro de Salud, José Manuel Matheu, le dio un hospital móvil que tenía la Secretaría de Salud (Sesal) para que lo instale en un centro penal y además anunció la construcción de un nosocomio para los internos.

“El doctor Matheu me da dado un hospital móvil que estaba en Danlí y lo vamos a instalar en Ilama para que ya no salgan, ya no van a salir (a consultas médicas)”, afirmó.

“Vamos a construir el hospital penitenciario. Tenemos seis meses para poder construirlo con área psiquiátrica, con visión de tratamiento contra drogas y medicina general y especializada y todos los que se hagan pasar por locos a pabellones especializados van a ir, ya no van a ir al Santa Rosita ni tampoco al Mario Mendoza, donde se quedan vegetando y después se escapan”, agregó Villanueva en entrevista con HCH.