Juan Carlos “El Tigre” Bonilla apelará su sentencia en EUA

“Yo conozco a mi padre porque me crié con él, recibí la disciplina que me dio y le puedo decir que no es narcotraficante. Dijo que iba a apelar la sentencia”, manifestó Bonilla.

Asimismo, el hijo del exjefe policial señaló que la apelación será presentada a través de una defensa pública, ya que la familia de “El Tigre” Bonilla no cuenta con los suficientes recursos económicos para contratar los servicios de abogados privados.

Bonilla también reiteró que tras la audiencia él, sus hermanos, su madre y otros familiares perdonaron al expolicía por los errores que cometió mientras pedía la clemencia del juez Kevin Castel.

“Siempre lo vamos a apoyar y estaremos con él. No nos avergonzamos. Yo me siento orgulloso de mi padre. Él es y siempre será mi héroe”, finalizó.

Luego de que este jueves se conociera la sentencia, la defensa de Juan Carlos Bonilla Valladares tiene hasta 14 días hábiles para presentar el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.