Inauguran ampliación de subestación San Buenaventura en Cortés

Cortés, Honduras.-La ampliación de la subestación de energía San Buenaventura, ubicada en San Francisco de Yojoa, Cortés, fue inaugurada este miércoles 9 de octubre.

La inauguración fue realizada en presencia de la presidenta Xiomara Castro, el ministro de Energía, Erick Tejeda y el secretario privado de la presidenta, Héctor Zelaya.

“No somos iguales a los que gobernaron en 12 años, no somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York, no somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años que corrompió el Estado y que secuestró nuestro país. No somos iguales a aquellos golpistas que golpearon nuestra democracia, que cometieron el crimen, somos diferentes porque hoy estamos construyendo una patria”, dijo previo a la inauguración Castro.

La mandataria hondureña también indicó que “se está avanzando como nunca en la historia del país, a través de la histórica inversión en infraestructura, educación, salud y demás áreas vitales para el desarrollo de una nación”.

Agregó, que su gobierno becó a 170 médicos que viajaron hoy a Cuba para especializarse y luego dar atención médica en los nuevos hospitales que su administración está construyendo.

Por su parte, Tejeda detalló que “esta ampliación es una inversión de 50 millones de lemíras, pero todo el complejo que incluye la línea de transmisión en 230 kilovoltios doble terna, es alrededor de 1,050 millones de lempiras de inversión del gobierno de la presidenta y que estamos ya en etapas finales inaurando todo el complejo”.

“Los problemas recibidos evidentemente en el sector energía francamente eran graves, severos y lo hemos ido sorteando, pero hemos ido inaugurando plantas de generación y también subestaciones, líneas de transmisión y esto parte de toda la inversión, son 17 proyectos en generación, 18 en transmisión, ya 21 circuitos reportenciados en distribución a nivel nacional y son casi 15 mil millones de lempiras que están vivos moviéndose”, dijo Tejeda.