Imputados quedan libres tras audiencias por la falta de fiscales que se mantienen en protesta

La prematura libertad que están obteniendo cientos de acusados en los tribunales de justicia es vista con preocupación por los jueces, ya que estos no han podido, en el último mes, sustentar los hechos delictuosos por la ausencia de fiscales y los respectivos dictámenes de las evidencias.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No solo ha sido la recepción de denuncias, si calificamos de menos a más graves, los servicios que se han dejado de brindar derivado de la huelga de miles de empleados del Ministerio Público (MP), sino, otros tantos que conllevan mucho peligro y desprotección para la misma sociedad.

Sin embargo, una de las medidas de presión de parte de los trabajadores del Ministerio Público es que estos profesionales no acudan a ellas.

Al no traer los dictámenes de la evidencia decomisada, los jueces se ven con la imposibilidad de acreditar el mínimo indicio racional para emitir una detención judicial o un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Con ello “se genera impunidad y después ante la sociedad la impunidad se la achacan al juez y el juez valora prueba y quien produce la prueba es el Ministerio Público”, precisó la jurista.

La titular de estos tribunales reveló que “en algunas audiencias (los fiscales) no traen el dictamen de las evidencias decomisadas y si el indicio decomisado es droga, es un proceso a realizarse el examen toxicológico en Medicina Forense, si es un arma, un dictamen balístico por los expertos y así sucesivamente”.

Para el presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), Víctor Paz, sus colegas están en todo el derecho de no asistir por la lucha que se ha emprendido.

“Estaría en todo su justo derecho todo aquel fiscal que está en huelga nacional, de no comparecer a audiencias que no sean de término; de manera progresiva fundamentamos cada una de las etapas de lucha y en la cuarta semana se estableció no comparecer a audiencias, excepto a las audiencias de término”, dijo Paz.

El fiscal enfatizó en que hay intereses por confundir a la sociedad y criticar su lucha en pro de un aumento salarial.