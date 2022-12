Honduras: ONU debe financiar el 100% de la CICIH opinan desde el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las últimas negociaciones del gobierno con los delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde el Congreso Nacional diputados se manifiestan en contra de que el Estado participe en el financiamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Tras el anuncio del canciller Enrique Reina respecto a la revisión de los últimos puntos del memorándum de entendimiento por la presidenta Xiomara Castro con el secretario adjunto, Miroslav Jenca, los parlamentarios peticionaron al gobierno no involucrarse en las negociaciones sobre los gastos de funcionamiento de la CICIH y dejar en manos de la ONU el 100 por ciento de los gastos de funcionamiento, a fin de no tener injerencia directa en el actuar de la misión anticorrupción.

“Yo me pregunto por qué queremos gastar en la CICIH, si la ONU quiere apoyarnos, yo lo veo como un ánimo de intervenir a través del presupuesto y nombramiento de funcionarios. Yo no estoy tan segura y no creo que la ONU acepte imposiciones de esa naturaleza”, explicó la diputada del PSH, Maribel Espinoza.