¿Cuáles son obstáculos para implementar el voto electrónico en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una infraestructura digital débil, alto costo de equipos y reformas electorales son los obstáculos que enfrenta Honduras para implementar el voto electrónico en los próximos procesos electorales. Si bien, el voto electrónico como tal tiene varias ventajas que ayudarían en los comicios del 2025, son muchas más las amenazas y riesgos que se enfrentan de llegar a desarrollarse en el país, señalan los expertos. Entre las ventajas de aplicar esa tecnología a los procesos electorales se encuentra la prontitud para dar a conocer los resultados, mayor accesibilidad a personas que tienen limitaciones físicas y uno de los puntos más importantes es que evita el error humano, pues todo es a través de la automatización. Sin embargo, con las características que tiene el país, donde muchas instituciones públicas operan con sistemas y tecnologías que no han sido actualizados en años, con una gran cantidad de escuelas que sirven como centros de votación que ni siquiera tienen energía eléctrica, mucho menos acceso a internet, se corre el riesgo de la vulneración de los sistemas tecnológicos a través de ciberataques y la manipulación de los datos. “Definitivamente, ahorita Honduras no está preparado para el voto electrónico; hay países avanzados que aún no utilizan ese tipo de voto porque no confían en el mismo. Yo no recomendaría entrar en ese proceso cuando cibernéticamente en temas de seguridad estamos débiles”, dijo Alfonso Pineda, consultor y expresidente del Grupo Isaca, empresa enfocada en ciberseguridad. Para el especialista, implementar el voto electrónico en el país sería generar dudas en los ciudadanos en cuanto a los resultados. “El que quiera llevar un proceso de voto electrónico en este momento y quiera imponerlo es que va a hacer fraude, porque sabe que vamos a tener problemas o va a quedar la duda de si en realidad ganó un presidente o no, y eso no nos conviene, para qué gastar tantos millones si vamos a estar con dudas”, resaltó.

Para lograr implementar este tipo de tecnología es necesario contar con sistemas tecnológicos robustos, en el que se pueda blindar los datos a través de mecanismos de trazabilidad, con los que se puedan proteger los votos desde que se emiten hasta que llegan a los servidores. Integrar el voto electrónico requiere de una fuerte inversión, que de acuerdo a las autoridades podría sobrepasar los 1,000 millones de lempiras. Pineda detalló que el costo de los aparatos para implementar el voto electrónico depende de varios factores; pero el precio por cada aparato puede rondar entre los 500 hasta los 4,000 dólares, lo que significaría un fuerte aumentó en el presupuesto para desarrollar el proceso electoral. Actualmente, son más de 1,492 millones de lempiras los que presupuestó el CNE para el desarrollo de las elecciones primarias.

¿Qué es el voto electrónico?

Los sistemas de voto electrónico incluyen el uso de máquinas para votar en los colegios electorales, además puede incluir votar en línea desde los hogares u otros lugares, incluido otro país, o votar por correo electrónico o mensaje de texto. Según la red de conocimiento electoral ACE, el voto electrónico ya se ensayaba en los años ochenta, pero no fue hasta principios de la década de 2000 -cuando Internet despegaba- cuando los países empezaron a utilizar el voto a distancia en línea a mayor escala.

En Honduras la Ley Electoral no contempla el voto electrónico, porque lo que para cambiar la forma del proceso se deben hacer reformas a dicha normativa. “La ley electoral ya establece que el mecanismo del voto es manual, que deben imprimirse papeletas, las normas de seguridad que llevan las papeletas, los tiempos en los cuales se hace, la forma; entonces allí se encuentra la primera dificultad”, dijo Eduardo Fuentes, experto en temas electorales. Antes de implementar un mecanismo de esos se tendrían que hacer las reformas a la ley que por mandato constitucional se necesita mayoría calificada para hacerlas, sostuvo.

Fortalecer el proceso electoral actual

Para Fuentes primero se deben mejorar las instalaciones de los centros de votación, pues muchos no cuentan con las condiciones físicas para implementar el voto electrónico. “En el pasado proceso electoral hubo más de 600 centros de votación que no tenían energía eléctrica y más de 1,300 en donde no existía ningún tipo de conectividad a internet, entonces estamos hablando que son centros de votación que lógicamente no tienen condiciones para implementar el voto electrónico”, indicó. La falta de conectividad en los centros de votación limitó la transmisión de los resultados durante las elecciones del 2021; en ese entonces cerca del 50% de los resultados preliminares se dieron a conocer, la situación significando un retroceso en el proceso, pues en 2017 se transmitieron el 70% de los resultados.

”Se transmitió más del 50% no porque no había equipo ni recurso, porque los había en todos los centros, sino se usaron era porque había lugares sin energía, sin conexión, la persona encargada no sabía usar la computadora; eso limitó todo, porque el recurso tecnológico estaba en todos los centros”. Los lectores de huella que se usaron en ese entonces tampoco lograron identificar a todos los votantes, por la debilidad de conectividad que había en los centros. En ese sentido Fuentes resaltó que es importante primero fortalecer las tecnologías existentes en el proceso electoral para después pensar en integrar nuevos sistemas. ”Lejos de plantear opciones de voto electrónico, la prioridad debe ser fortalecer la tecnología electoral que ya existe, mejorar las condiciones necesaria para que en el futuro meter este tema en el debate y discutirlo”, dijo. Los entrevistados recomendaron enfocarse en mejorar el actual proceso electoral para después analizar el tema del voto electrónico.

CNE lo considera inviable