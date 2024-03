Hijos de Ramón Matta Ballesteros piden su repatriación tras 37 años preso

Su hijo, Ramón Matta Waldurraga relató cómo fue el momento de la detención o lo que la familia califica como secuestro. Fue un grupo de agentes de la DEA acompañado de un comando de militares hondureños que llegaron a la residencia y rodearon el lugar, pero Matta no se encontraba ahí, por lo que al enterarse de que su esposa e hijas estaban solas, el hombre llegó para enfrentar la situación.

Tras ser declarado culpable , y luego de 21 años de litigio para rechazar su participación en la muerte de Camarena, el gobierno Estados Unidos retiró los cargos por la muerte del agente de la DEA. Sin embargo, al pesar sobre él otros cargos no recobró su libertad.

En un intento por vivir los últimos años de su vida en Honduras, aunque sea todavía bajo arresto, Ramón Matta envió a través de su hija Claudia, la única con permiso para visitarlo en la cárcel, un audio y una carta solicitando a la presidenta Xiomara Castro que pida su repatriación a Honduras.

“Le estoy suplicando a la señora presidenta que me pidan de vuelta a mi país, porque me acusaban de un crimen que yo no cometí. Señora presidenta, en nombre de mis nietos, hijos y demás familia, espero que dé esa gran ayuda”, se escucha decir al recluso en un audio compartido por Primer Impacto en su reportaje.