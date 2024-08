Gobierno de Honduras destinará $12 millones para remodelar tres aviones F-5

El país cuenta con más F-5, pero sin planes de rescatarlos, reconoció el comandante de la FAH. “Tenemos preservados siete F-5, los cuales se podía recuperar, pero el país tiene otras necesidades de suma importancia. Somos uno de los pocos países en el mundo que se han quedado estos aviones ya que son aeronaves de combate muy básicos, no creo que podamos vender esos que no están en uso porque se recibieron como ayuda militar de Estados Unidos y en esas condiciones no se pueden vender”, estableció.