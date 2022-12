Gobierno de Honduras no enviará carta de protesta por declaraciones de Gustavo Petro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gustavo Petro , presidente de Colombia , aseguró el fin de semana que una de las razones para que el peso colombiano se devalúe es debido a que los dólares provenientes de la cocaína ya no están ingresando al país y se quedan en otros lugares como Tegucigalpa.

EL HERALDO buscó reacciones en el gobierno con respecto a lo dicho por Petro y, desde Cancillería, expresaron que sus declaraciones no molestan y tampoco emitirán una carta de protesta.

“Más allá de un señalamiento, él habló en términos generales y no fue en un tono despectivo porque nos afecta a todos el tema de la droga. No lo hizo de manera personalizada hacia Honduras, así que no hay problema”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, tuvo una opinión distinta y dijo que “le recomendaría antes de hacer eso, comparar Colombia y su historia en el narcotráfico, causas y consecuencias versus paraísos fiscales y blanqueo de capitales en el mundo”.

ES DE INTERÉS: Gustavo Petro, presidente de Colombia, asegura que los dólares de la cocaína se quedan en Tegucigalpa y otros países