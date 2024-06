Gobierno buscó traer más médicos especialistas cubanos a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Gobierno de Honduras solicitó traer más médicos cubanos al país y no solo los 96 que llegaron en febrero pasado.

Así lo reconoció a EL HERALDO el embajador cubano en el territorio nacional, Juan Roberto Loforte.

Ante la falta de especialistas en Honduras, el diplomático expresó que la administración de la presidenta Xiomara Castro hizo la gestión, pero Cuba no contaba con más personal. “Honduras tiene muchos médicos generales, pero especialistas faltan y mucho médico hondureño está trabajando fuera del país. No se trata de brigadas médicas, sino de un grupo de especialistas que solicitó la Secretaría de Salud y que incluso algunas especialidades no las podíamos cubrir porque no teníamos gente disponible”, indicó.

Loforte precisó que no solo Honduras ha pedido más especialistas cubanos, pero el número en la isla es limitado.