Fiscalía de EUA a favor de aplazar juicio de JOH y nombrar nuevo abogado

“El Gobierno solicita respetuosamente que la Corte, en unex partebase, realizar una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados. Además, el Gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción a la solicitud de Hernández de designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio, si es necesario, en relación con ese nombramiento”, dice parte del escrito firmado por Damián Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

La misiva dirigida para el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, recalca que “en la medida en que ese nombramiento requeriría un breve período de tiempo para permitir que los abogados recién nombrados se familiarizaran con el caso, el Gobierno no se opondría a un breve aplazamiento del juicio, sujeto a la disponibilidad del Tribunal”.

La Fiscalía argumenta, además, que para evitar aplazamientos a mitad de juicio por el estado de salud de Raymond Colon, abogado defensor de JOH, el nombramiento de un abogado adicional “garantizaría el orden para todos los acusados”, pues recordaron que Sabrina Schroff, parte del equipo legal de Hernández, no actuará como abogada litigante, pues fue contratada exclusivamente para el material de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), por sus siglas en inglés.

La Fiscalía también argumenta que revisaron “con más detalle” los registros médicos proporcionados por Colon el pasado -17 de enero- y comprobaron los padecimientos del togado de nacionalidad puertorriqueña.

En ese sentido, esperan que un posible “empeoramiento en la salud de Colon” no sea impedimento de interrumpir el juicio y el abogado adicional se encargue de la defensa del exgobernante hondureño, evitando “gasto de tiempo y recursos adicionales para el juicio por parte de las partes, el Tribunal y el jurado”.

Cabe resaltar que fue el mismo JOH, quien reveló en la audiencia previa al juicio del jueves -18 de enero- que no se siente “debidamente representado” por Colon y que hace seis meses “está enfermo”. Por lo que ahora la Corte realice una investigación Ex parte (sin la parte contraria) y determinar si procede o no la insatisfacción del exgobernante con su abogado.