¿Qué dicen los expertos sobre las declaraciones de Gustavo Petro?

Para el excanciller Guillermo Pérez Cadalso resulta contradictorio no haber protestado cuando el mismo canciller se ha molestado por declaraciones sobre el país de la embajadora de EUA en Honduras, Laura Dogu.

El jefe de Estado colombiano aseveró el domingo 18 de diciembre que el dinero de la cocaína ya no entra a su país, pero sí lo hace en varias ciudades del mundo y una de ellas es Tegucigalpa. Ante ello, el canciller Eduardo Enrique Reina aseveró que no lo consideraban como señalamientos directos al país y no emitirían una carta de protesta .

“Por razones menores se llamó a embajadores recientemente, entonces no veo por qué no hacerlo con un señalamiento de este calibre, porque si no se admite tácitamente lo dicho y la imagen de Honduras sufre deterioro”.

La misma postura tuvo el experto en derecho internacional Graco Pérez, quien mencionó que “si somos tan susceptibles cuando hay una opinión de alguna embajadora en específico, no digamos cuando se acusa como ahora”.

Pérez pidió rectificar y no fijarse en ideologías “porque si no entonces cualquier político puede decir cualquier cosa en contra de Honduras y no pasará nada”.

Finalmente, Hugo Maldonado, titular del Comité para la Defensa de los Derechos Humano en Honduras (Codeh), acotó que “vale la pena mandarle una carta fuerte (a Petro) pues nos embarra y señala” a todos los hondureños.