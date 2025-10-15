Pastor Roy Santos relata revelación de Dios sobre las elecciones 2025 y advierte intentos de hackeo

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje titulado como "Revelación de Dios sobre el destino de Honduras frente a elecciones 2025", el pastor hondureño, Roy Santos, aseguró tener una respuesta de Dios sobre el panorama en este proceso electoral general del 30 de noviembre.
A través de su cuenta de X, el líder religioso externó que su inquietud comenzó luego de que en agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambiara la versión del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Ahora, el flujo del TREP, aprobado de forma unánime, elimina la intervención humana de las actas en la etapa preliminar, pero permite tres verificaciones a lo largo del proceso.
*REVELACIÓN PROFÉTICA SOBRE EL DESTINO DE HONDURAS FRENTE A LAS ELECCIONES 2025 – PASTOR ROY SANTOS*— Roy Santos (Oficial)🇭🇳🇮🇱 (@RoySantosC) October 15, 2025
San Pedro Sula, 14 de octubre 2025. - El Pastor Roy Santos, reconocido por su labor profética y pastoral en Honduras, nos comparte una revelación reciente sobre el rumbo político... pic.twitter.com/VFFRmI7OhP
Santos consideró que la medida fue ante presiones del gobierno y del partido Libre, y que a su juicio afecta la autonomía del organismo.
Durante su oración, relató, tuvo una visión en la que vio una llave en una mano abierta, la cual identificó como perteneciente al expresidente Manuel Zelaya Rosales. “El Señor me dijo que la llave representa el gobierno de la nación y que no ha sido entregada a él; más bien, la ha arrebatado a la fuerza, porque quienes deben cuidar el destino político del país se han dejado intimidar”, expresó Santos.
Advirtió sobre un posible ataque al sistema tecnológico e informático durante las elecciones, incluyendo intentos de hackeo, alteración de cifras y manipulación de documentos.
"Los que hoy gobiernan, creen que se van a quedar en el poder, pero yo tengo otros planes para Honduras. No teman, alégrense y gócense porque yo haré grandes cosas", mencionó.
Afirmó que la mano de Dios estaría ayudando, siempre que el liderazgo y la población se levanten para proteger el destino de la nación. “Que se levanten hombres de bien en la política y en la sociedad civil para tomar la llave de gobierno y defender el destino democrático de Honduras. Que Dios quebrante toda maldad de hombres y espíritus malignos que atentan contra la iglesia, la familia y la nación”.