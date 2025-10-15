Pastor Roy Santos relata revelación de Dios sobre las elecciones 2025 y advierte intentos de hackeo

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje titulado como "Revelación de Dios sobre el destino de Honduras frente a elecciones 2025", el pastor hondureño, Roy Santos, aseguró tener una respuesta de Dios sobre el panorama en este proceso electoral general del 30 de noviembre. A través de su cuenta de X, el líder religioso externó que su inquietud comenzó luego de que en agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambiara la versión del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ahora, el flujo del TREP, aprobado de forma unánime, elimina la intervención humana de las actas en la etapa preliminar, pero permite tres verificaciones a lo largo del proceso.

*REVELACIÓN PROFÉTICA SOBRE EL DESTINO DE HONDURAS FRENTE A LAS ELECCIONES 2025 – PASTOR ROY SANTOS*



San Pedro Sula, 14 de octubre 2025. - El Pastor Roy Santos, reconocido por su labor profética y pastoral en Honduras, nos comparte una revelación reciente sobre el rumbo político... pic.twitter.com/VFFRmI7OhP — Roy Santos (Oficial)🇭🇳🇮🇱 (@RoySantosC) October 15, 2025

Santos consideró que la medida fue ante presiones del gobierno y del partido Libre, y que a su juicio afecta la autonomía del organismo. Durante su oración, relató, tuvo una visión en la que vio una llave en una mano abierta, la cual identificó como perteneciente al expresidente Manuel Zelaya Rosales. “El Señor me dijo que la llave representa el gobierno de la nación y que no ha sido entregada a él; más bien, la ha arrebatado a la fuerza, porque quienes deben cuidar el destino político del país se han dejado intimidar”, expresó Santos.

