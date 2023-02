Cónsul de Honduras en México sobre familia secuestrada: “A la señora se le alertó...ella en ningún momento tenía que darles dinero”

”A la señora se le alertó, incluso contacté con la fiscalía mexicana de que habían falsos agentes pidiéndole dinero a la señora Fátima López, yo alerté a la Fiscalía General de la República mexicana y me dijeron que no es el accionar ni el actuar de ellos, que ella en ningún momento tenía que darles dinero porque la Fiscalía no opera así”, amplió.

Amador reacciona luego de que más temprano la familia que días atrás realizó recolectas de donaciones en las calles de Tegucigalpa para recolectar el rescate para que sus parientes fueran liberados denunciaron que habían sido víctimas de unos falsos policías mexicanos.