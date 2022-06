CN no aprobó nueva ley para la junta nominadora por conflicto de intereses

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por conflictos de intereses y falta de voluntad política, diputados del Congreso Nacional no habrían aprobado la nueva Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Elección de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enviado desde el Poder Ejecutivo.

Luego del período de receso, los diputados del Congreso Nacional fueron convocados a reincorporarse el 5 de julio a sesiones presenciales donde se prevé sea reformada la ley actual para conformar la junta nominadora que seleccionará los 45 postulantes a magistrados de la CSJ.

Dentro de las reformas previstas a la ley vigente se encuentra la despolitización de la selección de los miembros de la junta nominadora y los candidatos a magistrados.

Respecto al tema, el analista político Augusto Aguilar expresó a EL HERALDO que “aquí lo que ha faltado es voluntad política y que los partidos quieren seguir guardando su cuota de poder en la CSJ. Si hay buena voluntad se pueden hacer las reformas que no respondan a los intereses de algunos grupos y partidarios”, y agregó que “insisto que lo que prevalece actualmente son los intereses políticos. El problema no es la ley sino cómo la aplican las personas, que siempre lo hacen en base a sesgos políticos”.

Por su parte, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, manifestó que “el tema es que no se le dio la importancia necesaria, eso hubiese sido un tema prioritario desde el inicio de este CN, si no se agendó y no se llevó a discusión es responsabilidad de la junta directiva”.

David Manaiza, diputado del Partido Nacional y miembro de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, manifestó que “estamos a contratiempo, mi intuición jurídica y legal es que no creo que se pueda modificar y se seguiría con el mismo procedimiento que se ha venido haciendo”.

