Comisión Agraria apenas logró desalojar 34 ocupaciones de tierra en un año

La invasiones de tierras privadas ha sido un verdadero obstáculo para la comisión, que es integrada por el Instituto Nacional Agrario, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto de la Propiedad (IP), porque desde su puesta en funcionamiento se duplicaron.

Aunque no proporciona una cifra exacta sobre la cantidad de tierra en poder de los invasores, la Comisión aseguró que “a la fecha hemos logrado desalojar a muchas personas de 34 ocupaciones de tierra a nivel de palmeras, cañeras y bananeras”.

“El primer bloque de acción por parte de la Comisión es entregar la tierra a la empresa privada, pero no ponen guardia de seguridad, porque la propiedad se entrega y no pueden sostenerla así, entonces ellos también tienen que trabajar en conjunto sino no estamos en nada”, sostuvo Francisco Funes, titular de la Comisión.

El sector empresarial confirmó, recientemente, que las invasiones de tierras han aumentado casi en más de un 100% a pesar de la creación de la comisión.

Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) muestran que, hasta la semana anterior, un total de 66,000 manzanas de tierra estaban ocupadas ilegalmente en el país.

En junio de 2023, cuando se creó la Comisión, había 36,500 manzanas invadidas, según cifras proporcionadas en ese entonces por la presidenta Xiomara Castro.

Olvin Mondragón, oficial de asesoría legal del Cohep, aseveró que “realizamos un estudio que arrojó un resultado de 66,000 manzanas (invadidas). Como sector privado, estamos preocupados porque la situación ha aumentado significativamente y necesitamos que la Comisión Agraria informe sobre la situación”.

Según datos de la empresa privada, las invasiones están afectando a 220,000 fuentes de empleo en ocho departamentos; Atlántida, Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán, Copán y Colón.

Funes rechazó las cifras del Cohep y aseguró que “esta crisis se viene arrastrando por malas decisiones en el pasado, la Comisión detuvo la toma de las tierras en las bananeras”.