Beatriz Valle ejerció su voto en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, compartió este domingo que se fue a ejercer su sufragio.
"Ya voté", aseguró liberal, quien también afirmó que le dio su voto a Salvador Nasralla.
En su corto mensaje, Valle dejó clara su postura en contra del partido Libre.
Extensión de elecciones
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, explicó que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) tienen autorización para extender el horario de votación.
La ley electoral establece que “la jornada de votación finaliza a las cinco de la tarde. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar la votación por una hora”, aclaró Hall.
Asimismo, detalló que “todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre pueden ejercer el sufragio. Considerando el derecho al voto y la afluencia de votantes que se reporta, las JRV deberían prorrogar la hora de votación”, manifestó la consejera presidenta.