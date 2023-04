“La ATIC nunca dijo a quién pertenecían esas huellas”: crimen de agente sigue en impunidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las irregularidades en la investigación de la muerte de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Jubissa Hernández, en cuyo asesinato son señalados como autores intelectuales el exalcalde Alexander Ardón y Tony Hernández, inició en el mismo momento en que su cuerpo fue encontrado, revela un informe policial publicado este fin de semana por Infobae.

Sus compañeros de trabajo en Santa Rosa de Copán encontraron el cadáver de la agente fiscal en el departamento donde vivía y poco después agentes enviados desde San Pedro Sula, se hicieron de inmediato con el control de la escena del crimen, según un acta policial levantada en el lugar de la que Infobae tiene copia.

Cabe señalar que la ATIC no tiene, entre sus funciones, procesar escenas del crimen o realizar estudios forenses, pero eso no impidió que ellos realizaran el levantamiento y no permitieran que otras agencias investigativas procesaran la escena.