CNE declara alcalde electo de Ojojona a Ángel Rafael Aguilar del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente como alcalde electo del municipio de Ojojona, Francisco Morazán, al candidato del Partido Nacional, Ángel Rafael Aguilar, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.

De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante nacionalista obtuvo 2,680 votos, cifra con la que superó a los demás contendientes y alcanzó la mayoría requerida para asumir la administración municipal en el próximo período.