CNE declara alcalde electo de Ojojona a Ángel Rafael Aguilar del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente como alcalde electo del municipio de Ojojona, Francisco Morazán, al candidato del Partido Nacional, Ángel Rafael Aguilar, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.
De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante nacionalista obtuvo 2,680 votos, cifra con la que superó a los demás contendientes y alcanzó la mayoría requerida para asumir la administración municipal en el próximo período.
El CNE informó que la resolución se adoptó luego de revisar y validar las actas remitidas desde los centros de votación del municipio, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y los procedimientos vigentes.
Con esta declaratoria, el órgano electoral da por concluido el proceso en Ojojona, quedando habilitado el alcalde electo para asumir funciones una vez se realice el traspaso de mando en la fecha establecida por la normativa.
La proclamación se enmarca en la etapa final de oficialización de resultados municipales a nivel nacional.