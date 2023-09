Alarmas advirtieron del fallo en el sistema de refrigeración de vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS- El sistema de alarmas, que envía mensajes y correos a los encargados del almacén, advirtió al menos en cuatro ocasiones el fallo del sistema de refrigeración, que congeló vacunas en San Pedro Sula; sin embargo, los técnicos del Almacén de Biológicos de la región de Cortés, no atendieron a la emergencia.

Fue la madrugada del 19 de agosto de 2023, que el sistema Beyond Wire emite una alerta satelital que indicó las irregularidades de la temperatura.

A 3:17 de la madrugada fue el primer reporte y en el mensaje se detallaba lo siguiente: “Alarm(HW177L) Resolved:´Noroccidental de Biológicos, Cuarto Frio 6´CS6S7 is now >-0.5 degC Since 2023-08-19 03:17:37. Alarm has not been acknowledged”.