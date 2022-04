Abogados de JOH: Vigil no está autorizado para hablar a nombre de la DEA

“La DEA nos informó que cualquier declaración que el señor Mike Vigil haga a la prensa lo hace a título personal y no de la DEA. Las informaciones del señor Mike Vigil están destinadas a entretener, desinformar y hacer show mediático y carecen de cualquier importancia legal”, se lee en el comunicado.

“Después de comunicarnos con la DEA en Washington fuimos informados que el señor Mike Vigil no tiene autoridad como exagente de hablar en nombre de esa agencia y además nunca fue autorizado y/o está autorizado para esos fines”, informan en el documento.

Raymond Colón y Daniel Pérez, parte del cuerpo defensor del exgobernante hondureño, revelaron que se han comunicado con la Administración de Control de Drogas (DEA) en Washington en la que les confirmaron que Vigil no está autorizado.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS .- La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández denunció este martes a través de un comunicado al exagente de la DEA, Mike Vigil , por hablar en nombre de la institución de control de drogas cuando no está autorizado para tal fin.

Ante la denuncia, Vigil, quien fue jefe de operaciones internacionales de la DEA en su momento, les recomendó mejor enfocarse en el juicio que se le avecina al expresidente por los tres delitos que se le imputan.

“Son puras mentiras, esta es una medida desesperada, no saben cómo hacer para defender a Hernández. (...) A mí los medios de comunicación me buscan como un experto y yo nunca he hablado como portavoz de la DEA. Son puras mentiras”, reiteró el exagente.

DE INTERÉS: JOH tenía el ceño fruncido y miró por la ventana durante primera audiencia en NY

La denuncia contra Vigil no es la única que han hecho los abogados de JOH. Este miércoles se conoció que Ángel Martínez, el detective privado que es parte de su defensa, demandó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al ministro asesor de comunicaciones del gobierno de la República, Milton Benítez, más conocido como “El perro amarillo”, por difamación.

El proceso judicial lo entabló en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para exigir, como parte afectada, una indemnización de 20 millones de dólares, según lo establece la acción civil número 22 CV 03412.

ADEMÁS: “Me siento muy orgullosa de ser tu hija”: Daniela Hernández a JOH

En comunicación con EL HERALDO, Martínez aseguró que una demanda en Estados Unidos aplica en todos los países aliados, es decir, que los acusados deben responder ante la justicia norteamericana.

“Si el juez tiene derecho a extraditar al expresidente de Honduras, también tiene derecho a acusar a una persona que difame de esta magnitud, como está gente me ha difamado”, declaró en tono molesto.