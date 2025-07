"Van a terminar muertas": Hija de Ana Paola Hall revela amenazas contra ella y su madre

El usuario sashastore09 se mostró con un tono retador contra Aura, instándole a publicar su mensaje. "Ojalá cuando tu mamita recapacite de la cag*** que hizo no sea demasiado tarde, que no se le olvide que en esta Honduras vive ella, vivís vos y toda su familia y por lo que se venda a la larga les va a pesar. Pobre mujer ingrata no sabe lo que acaba de hacer por unos cuantos millones".