Tendencias: El K-Beauty 2026 y sus claves

Uno de los pilares del año es la biotecnología aplicada a la cosmética. Los exosomas (partículas naturales que actúan como mensajeras entre células y participan en procesos de regeneración e inflamación) se perfilan como el ingrediente más comentado de 2026. A ellos se suma el PDRN, un compuesto ya habitual en tratamientos inyectables coreanos y que ahora se incorpora también a fórmulas cosméticas de uso doméstico.