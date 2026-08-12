Tendencias: El K-Beauty 2026 y sus claves

Desde el último lustro la cosmética surcoreana marca las pautas de la industria global de la belleza. Para lo que resta del año, distintos análisis del sector coinciden en un cambio de fondo. La piel perfecta y ultrabrillante deja paso a una piel fuerte, equilibrada y con un aspecto saludable.
Hablar de K-beauty es hablar de la glass skin, esa piel de aspecto translúcido y extremadamente luminoso, pero esa estética evoluciona hacia lo que la facialista integrativa April Brodie, consultada por Refinery29 Australia, denomina bloom skin.
Se trata de una piel hidratada, fortalecida y de tono uniforme, cuyo aspecto saludable prevalece sobre el efecto espejo.
Uno de los pilares del año es la biotecnología aplicada a la cosmética. Los exosomas (partículas naturales que actúan como mensajeras entre células y participan en procesos de regeneración e inflamación) se perfilan como el ingrediente más comentado de 2026. A ellos se suma el PDRN, un compuesto ya habitual en tratamientos inyectables coreanos y que ahora se incorpora también a fórmulas cosméticas de uso doméstico.
Marcas como Medicube y VT Cosmetics ya han lanzado productos centrados en estos activos, en línea con la demanda de fórmulas respaldadas por evidencia científica y no solo por tendencias de marketing.Ahora, frente a las rutinas de numerosos pasos, gana terreno el skinimalismo, basado en productos multifunción que simplifican el cuidado diario. Envases y formulaciones personalizables, capaces de adaptarse a distintas zonas del rostro
Maquillaje, color y formas. En este apartado la estética clean girl cede espacio al llamado messy girl, de acabado más natural y menos perfeccionista, con bases acuosas que respetan la textura de la piel. Al mismo tiempo, el maquillaje incorpora cada vez más ingredientes activos propios del cuidado facial.
Se observa un regreso del color y el maximalismo en el maquillaje, como reacción a años de estética minimalista, aunque de momento esta corriente se concentra en marcas independientes coreanas.
Los labios difuminados siguen siendo un clásico del maquillaje coreano, pero este año se llevan de forma más sutil, con un delineado grueso, suave y redondeado que se difumina.
La tendencia apuesta por aplicar el rubor de forma sutil bajo los ojos, logrando un efecto difuminado y juvenil que imita el sonrojo natural.
Las cejas se alejan de los arcos marcados y apuestan por formas más rectas, suaves y naturales, en tonos menos intensos para armonizar con maquillajes delicados.
El cuidado capilar adopta la lógica de la piel. El cuero cabelludo se trata como una extensión del rostro, con esencias y fórmulas fermentadas orientadas a preservar su microbioma.
En el terreno de los tratamientos, los dispositivos de uso doméstico ganan presencia, en un intento de acercar al consumidor resultados propios de procedimientos clínicos, sin sustituir a estos.
A estas tendencias se suma la incorporación de herramientas de diagnóstico con IA, capaces de analizar en tiempo real la hidratación, la pigmentación o el estado de la barrera cutánea.
El cuidado de la piel se consolida como un ritual vinculado al bienestar general, más allá de la corrección estética.