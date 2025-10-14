  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?

Un tráfico menos pesado, con circulación más fluida, se registró este martes 14 de octubre en el anillo periférico de la capital en las primeras horas de la mañana.

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:40
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
1 de 10

Aunque sigue habiendo bastantes vehículos circulando en la hora pico, una menor congestión vehicular se observó este martes en el anillo periférico de la capital, tras las primeras medidas aplicadas para aliviar el tráfico.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
2 de 10

El anillo periférico amaneció con tránsito más fluido, según reportes de conductores, luego de semanas marcadas por largas filas y embotellamientos.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
3 de 10

Autoridades municipales y del Gobierno Central anunciaron el plan conjunto para enfrentar el caos vehicular que afecta a Tegucigalpa y Comayagüela.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
4 de 10

La AMDC presentó el Plan de Movilidad Urbana y Ordenamiento Territorial, con el que busca reducir la congestión en las principales vías capitalinas.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
5 de 10

El teletrabajo para el 70% de los empleados públicos, si bien no cambia el problema, es una de las medidas inmediatas para disminuir la carga vehicular en la ciudad.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
6 de 10

La medida de teletrabajo se mantendrá hasta el 31 de diciembre, con la meta de reducir hasta en un 25% el tráfico diario en el Distrito Central.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
7 de 10

El anuncio del plan vial se realizó en Casa de Gobierno, donde se detalló que el propósito es corregir décadas de crecimiento urbano desordenado.

¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
8 de 10

Algunos sectores critican la decisión, al considerar que los empleados públicos podrían ser utilizados en actividades políticas durante la campaña electoral.
¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
9 de 10

Mientras que otro sector de la sociedad celebra poder transitar sin quedarse atascado por horas en el tráfico vehicular.

¿Hubo tráfico menos pesado en Anillo Periférico de Tegucigalpa esta mañana?
10 de 10

La medida se evalúa para ver la efectividad de las medidas para mejorar la circulación en la capital. y Usted ¿Cómo sintió el tráfico la mañana de este martes?
Cargar más fotos