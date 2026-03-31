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Toboganes y diversión: Sol y Arena, el destino ideal para disfrutar en Semana Santa 2026

Ubicado a menos de una hora de Tegucigalpa, este hermoso lugar ya es uno de los destinos favoritos de muchos por sus toboganes y amplias piscinas

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 14:43
Toboganes y diversión: Sol y Arena, el destino ideal para disfrutar en Semana Santa 2026
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El balneario Turicentro Sol y Arena ya alberga muchas sonrisas y diversión en esta Semana Santa 2026. Las cámaras de EL HERALDO le muestran el ambiente en el lugar para que se anime a realizar turismo interno.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Un lugar mágico para toda la familia, lleno de naturaleza y piscinas, todo lo que buscan los veraneantes en esta Semana Santa.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Además de sus atractivos, otra de las ventajas es que está a aproximadamente 45 minutos de Tegucigalpa, ideal para los capitalinos que quieren salir, pero con poco presupuesto.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Uno de los principales atractivos son sus toboganes, los cuales dejan encantados a grandes y pequeños. Está ubicado en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán, Honduras, en el kilómetro 24 de la carretera hacia el norte

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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EL HERALDO fue testigo de lo bien que la están pasando las familias hondureñas en este parque que ofrece muchas actividades.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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En el lugar hay una gran variedad de piscinas, tanto para niños como para adultos que llegan en familia a pasarla bien.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Los pequeños de la casa también disfrutan de este balneario. Aquí, un niño que posó para las cámaras de EL HERALDO.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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El lugar también cuenta con champas que incluyen hamacas para quienes solo buscan relajarse.

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Las familias, para economizar, optan por llevar su propia comida, aunque si no es su caso, en el lugar también puede encontrar varios aperitivos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Son una gran variedad de champas las que encontrará en el balneario Sol y Arena, por lo que no debe preocuparse. Algunas cuentan con su anafre para que pueda hacer sus asados y disfrutar este verano 2026.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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