Toboganes y diversión: Sol y Arena, el destino ideal para disfrutar en Semana Santa 2026

El balneario Turicentro Sol y Arena ya alberga muchas sonrisas y diversión en esta Semana Santa 2026. Las cámaras de EL HERALDO le muestran el ambiente en el lugar para que se anime a realizar turismo interno.
Un lugar mágico para toda la familia, lleno de naturaleza y piscinas, todo lo que buscan los veraneantes en esta Semana Santa.
Además de sus atractivos, otra de las ventajas es que está a aproximadamente 45 minutos de Tegucigalpa, ideal para los capitalinos que quieren salir, pero con poco presupuesto.
Uno de los principales atractivos son sus toboganes, los cuales dejan encantados a grandes y pequeños. Está ubicado en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán, Honduras, en el kilómetro 24 de la carretera hacia el norte
EL HERALDO fue testigo de lo bien que la están pasando las familias hondureñas en este parque que ofrece muchas actividades.
En el lugar hay una gran variedad de piscinas, tanto para niños como para adultos que llegan en familia a pasarla bien.
Los pequeños de la casa también disfrutan de este balneario. Aquí, un niño que posó para las cámaras de EL HERALDO.
El lugar también cuenta con champas que incluyen hamacas para quienes solo buscan relajarse.
Las familias, para economizar, optan por llevar su propia comida, aunque si no es su caso, en el lugar también puede encontrar varios aperitivos.
Son una gran variedad de champas las que encontrará en el balneario Sol y Arena, por lo que no debe preocuparse. Algunas cuentan con su anafre para que pueda hacer sus asados y disfrutar este verano 2026.