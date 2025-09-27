Tegucigalpa celebra 447 años con carnaval, música y alegría: así se vive el ambiente

Tegucigalpa ya se viste de fiesta, con varios shows y zonas de entretenimiento que atraen a familias, jóvenes y visitantes que se suman a la celebración.
Los jóvenes han llegado para aportar color y alegría, convirtiéndose en protagonistas junto a los cientos de capitalinos que año con año participan de este festejo.
Las palillonas y la banda de guerra vuelven a destacar en este evento, mostrando sus coreografías y ritmos que son apoyados por la multitud que se reúne el bulevar Suyapa.
Tegucigalpa celebra este 2025 su 447 aniversario, y la ciudad se llena de música, baile y un ambiente de diversión que recorre cada rincón de la capital.
El carnaval es el eje central de las festividades, ofreciendo desfiles, carrozas y presentaciones artísticas que mantienen entretenidos a los capitalinos durante todo el día.
No todo es diversión, ya que las actividades religiosas también forman parte de la celebración. Se realizó una caminata en honor al patrón de Tegucigalpa, San Miguel Arcángel, en la avenida Cervantes.
A esta caminata asistieron varios miembros de la Iglesia Católica, quienes acompañaron a los fieles en un recorrido lleno de devoción y tradición.
Además del entretenimiento y las actividades religiosas, los emprendedores aprovechan la ocasión para ofrecer sus productos, llevando así el sustento a sus hogares mientras participan del ambiente festivo.
Los capitalinos pueden disfrutar de una gran variedad de comidas típicas, artesanías y artículos de feria que se instalan en las diferentes zonas del carnaval.
La música y el baile también son protagonistas en esta fiesta, con presentaciones en vivo que invitan a la gente a participar y dejarse contagiar por la alegría de la celebración.