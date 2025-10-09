  1. Inicio
Sin electricidad y sin paso vehicular: caos en Palmira tras caída de árbol por las lluvias

La caída del frondoso árbol en la zona del Hotel Honduras Maya, bajando por la calle del edificio rojo, provocó el cierre del paso vehicular

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:29
1 de 9

Las fuertes lluvias registradas en la capital de Honduras este jueves provocaron la caída de varios árboles, entre ellos, los ubicados a inmediaciones del Hotel Honduras Maya, entre la colonia Palmira y el Barrio San Rafael.

Foto: David Romero/ El Heraldo
2 de 9

La caída del gigante árbol provocó que varios cables del tendido eléctrico se vinieran abajo, provocando una falta de energía eléctrica.

Foto: David Romero/ El Heraldo
3 de 9

El gigantesco árbol también cayó sobre una casa a la orilla de la transitada calle de la ciudad.

Foto: David Romero/ El Heraldo
4 de 9

Hasta el momento no se reportan personas heridas, más que daños en la calle y el tendido eléctrico.

Foto: David Romero/ El Heraldo
5 de 9

El árbol obstaculizó un carril completo de la transitada zona, por lo que el comité de emergencia de la Alcaldía desvío el paso vehicular para evitar un colapso.

Foto: David Romero/ El Heraldo
6 de 9

Las cuadrillas realizan trabajos en la zona para habilitar el paso por la zona.

Foto: David Romero/ El Heraldo
7 de 9

El árbol se desprendió desde las raíces, dañando aún más la calle, pues en el lugar desde hace varios años se había levantado el asfalto por las raíces en la mediana.

Foto: David Romero/ El Heraldo
8 de 9

Este fue el momento en que el árbol cayó mientras se registraba una fuerte tormenta en Tegucigalpa, que también provocó inundaciones.

Foto: Cortesía
9 de 9

Hasta el momento se desconoce en qué momento se habilitará el paso.

Foto: Cortesía
