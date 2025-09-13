  1. Inicio
Pomponeras del Santa Mónica ensayan con dedicación para las fiestas cívicas

El grupo, integrado por 10 estudiantes, ensaya con entusiasmo para engalanar las calles de Tegucigalpa durante las celebraciones cívicas

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:25
1 de 11

Con sus pompones listos y coreografías afinadas, las pomponeras del Instituto Santa Mónica se preparan para rendir homenaje a los 204 años de independencia patria.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
2 de 11

A sus 16 años, Kamila Giuliana Maradiaga cursa el décimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
3 de 11

Karla Alejandra Sánchez, con 16 años, estudia décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
4 de 11

Brittany Gabriela Sánchez Baquedano, con 14 años, cursa octavo grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
5 de 11

Briana Rachel Zepeda Valladares, con 14 años de edad, cursa noveno grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
6 de 11

Con 14 años, Abby Nicolle Beltrán Zelaya avanza en noveno grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
7 de 11

Johanna Angelina Vásquez Ordóñez cursa noveno grado y cuenta con 14 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
8 de 11

María Fernanda Cerrato Zelaya, estudiante de noveno grado, tiene 15 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
9 de 11

Génesis Elizabeth Burgos Álvarez, de 14 años, cursa noveno grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
10 de 11

Stephanie Nicolle Matus Núñez pertenece al octavo grado y tiene 14 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
11 de 11

María Fernanda Yanes Escalante, de 13 años, está en séptimo grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
