Pomponeras del Santa Mónica ensayan con dedicación para las fiestas cívicas

Con sus pompones listos y coreografías afinadas, las pomponeras del Instituto Santa Mónica se preparan para rendir homenaje a los 204 años de independencia patria.
A sus 16 años, Kamila Giuliana Maradiaga cursa el décimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Karla Alejandra Sánchez, con 16 años, estudia décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Brittany Gabriela Sánchez Baquedano, con 14 años, cursa octavo grado.
Briana Rachel Zepeda Valladares, con 14 años de edad, cursa noveno grado.
Con 14 años, Abby Nicolle Beltrán Zelaya avanza en noveno grado.
Johanna Angelina Vásquez Ordóñez cursa noveno grado y cuenta con 14 años.
María Fernanda Cerrato Zelaya, estudiante de noveno grado, tiene 15 años.
Génesis Elizabeth Burgos Álvarez, de 14 años, cursa noveno grado.
Stephanie Nicolle Matus Núñez pertenece al octavo grado y tiene 14 años.
María Fernanda Yanes Escalante, de 13 años, está en séptimo grado.