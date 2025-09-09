  1. Inicio
Pomponeras del Intae preparan un espectáculo patriótico lleno de energía y talento

El grupo de 12 pomponeras del Intae perfecciona sus coreografías para ofrecer un show vibrante y lleno de alegría, en una celebración que une a la nación

  • 09 de septiembre de 2025 a las 00:00
De cara a la celebración de los 204 años de independencia patria de Honduras, las pomponeras del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) se han estado preparando arduamente para brindar un espectáculo lleno de talento y energía durante los desfiles del 15 de septiembre. Más fotos a continuación.

 Foto: Jefry Sánchez / EL HERALDO
Mía Valentina Cárdenas, de 15 años de edad, es estudiante de noveno grado y capitana del cuadro de 12 pomponeras del instituto educativo para este año.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Valery Merlo, de tan solo 13 años de edad, está cursando el octavo grado y forma parte del grupo de pomponeras que representarán al Intae durante las fiestas patrias del 15 de septiembre.

 Foto: EL HERALDO
La estudiante de octavo Cesia Enriquez Ramos, de 14 años de edad, es otra de las integrantes del grupo de pomponeras del Intae para este 2025.

Foto: EL HERALDO
Sharon Casco, de 15 años, estudia Bachillerato Técnico en Informática y forma parte de las pomponeras del Intae que desfilará en este 2025.

 Foto: EL HERALDO
Otra de las integrantes de este grupo dinámico de pomponeras es Esthefy Rodríguez, de 17 años, quien actualmente cursa el onceavo año de bachillerato en el Intae.

 Foto: EL HERALDO
La estudiante de Administración Hotelera, Zoe Rodríguez, tiene 18 años e integra el grupo de pomponeras del Intae para los desfiles del 15 de septiembre.

 Foto: EL HERALDO
La estudiante de séptimo grado, Hanna Valeria González, de 12 años de edad, es otra de las integrantes del cuadro. De hecho, es una de las más pequeñas del grupo de pomponeras.

 Foto: EL HERALDO
Se les une Keyssi Galeas, de 13 años, otra de las integrantes más pequeñas del cuadro de pomponeras, que actualmente cursa el octavo grado en el Intae.

 Foto: EL HERALDO
Emely Ochoa de 17 años, Maryuri Mendoza de 15, Charis Grandez de 15 y María Cálix son las otras integrantes del equipo de pomponeras que debutará en los desfiles del 15 de septiembre este año.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Las estudiantes han seguido preparándose para el gran día durante los fines de semana, con la finalidad de brindar un espectáculo lleno de alegría y energía.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Su capitana afirma que están motivadas para honrar a la patria en una celebración que une a todo el país.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
