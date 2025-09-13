  1. Inicio
Pequeños con grandes sueños: un homenaje a las profesiones y oficios en los desfiles patrios

Desde policías y bomberos, hasta médicos, periodistas y futbolistas, los niños demostraron en los desfiles escolares que la patria también se honra soñando en grande

  • 13 de septiembre de 2025 a las 09:00
Con orgullo, dos pequeños desfilaron como héroes: uno vestido de policía y otro como bombero, recordando la valiosa labor de quienes protegen y salvan vidas.

 Foto: Marvin Salgo/ EL HERALDO
Médicos, enfermeros, maestros en artes marciales y una pequeña chef también se hicieron presentes, demostrando que los sueños y la patria se celebran desde la niñez.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
Periodistas y niños vestidos de militares caminaron con orgullo en los desfiles, mostrando admiración por quienes sirven al país desde diferentes trincheras.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
Con sonrisas y alegría, otros pequeñines lucieron uniformes de fútbol, entre ellos del Olimpia, lo que demuestra su pasión deportiva que une a Honduras.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
Los pilotos del futuro también estuvieron presentes, con sus trajes impecables y la ilusión de volar muy alto, igual que sus sueños.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
En varios centros educativos se incluyó el cuadro de “Profesiones y oficios”; dos pequeños portaban con orgullo el rótulo que anunciaba su participación.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
La creatividad se hizo notar: padres, maestros y niños trabajaron juntos para dar vida a un desfile lleno de color, cultura y orgullo patrio.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
Tres pequeños lucieron trajes formales y típicos, además de una banda de excelencia académica, símbolo del esfuerzo y disciplina.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
Las princesitas tampoco faltaron: una niña desfiló con diadema, paraguas y un delicado vestido blanco, robándose todas las miradas con su ternura.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
Un electricista y un futbolista del futuro desfilaron con orgullo, inspirando a todos con la certeza de que los sueños también se celebran en la independencia.

 Foto: Héctor Emilio Paz/ EL HERALDO
