Pasión y talento: ellas son las palillonas del Instituto San Pablo que desfilarán en la capital

Un grupo de doce palillonas del Instituto Gubernamental Juan Pablo afinan sus coreografías para rendir homenaje a los 204 años de independencia de Honduras

  • 13 de septiembre de 2025 a las 15:09
1 de 13

Con talento y pasión por la danza, un grupo de 12 palillonas del Instituto Gubernamental Juan Pablo se prepara para destacar en las celebraciones de los 204 años de independencia patria. Conoce quiénes son.

 Foto: David Romero|EL HERALDO
2 de 13

Ella es Shirly Gissell Pineda López, de 17 años, estudia décimo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
3 de 13

Andrea Nicolle Sánchez Rodríguez, estudiante del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, tiene 17 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
4 de 13

Astrid Saleth Barahona Pineda cursa undécimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
5 de 13

Con 16 años, Ángela Lisbeth Servellón Sibaja avanza en décimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
6 de 13

A sus 15 años, Yensy Idalia Cálix estudia el décimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Sharon Lainez
7 de 13

Samantha Gisela Reyes Lagos, con 16 años, estudia undécimo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
8 de 13

Ella es Sara Elizabeth Godoy Zapata, con 15 años años de edad cursa en décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
9 de 13

Jennyfer Elizabet Flores Elvir, de 19 años, se encuentra en el último año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
10 de 13

Francis Nayeli Ramos Gómez, de 16 años, cursa décimo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
11 de 13

Con 18 años, Ashley Nicoll Borjas Cálix está en undécimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
12 de 13

Alison Nicol Carías García tiene 16 años y actualmente estudia noveno grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
13 de 13

A sus 17 años, Nicoll Isabel Mejía Cálix cursa onceavo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
