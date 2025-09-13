Pasión y talento: ellas son las palillonas del Instituto San Pablo que desfilarán en la capital

Con talento y pasión por la danza, un grupo de 12 palillonas del Instituto Gubernamental Juan Pablo se prepara para destacar en las celebraciones de los 204 años de independencia patria. Conoce quiénes son.
Ella es Shirly Gissell Pineda López, de 17 años, estudia décimo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Andrea Nicolle Sánchez Rodríguez, estudiante del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, tiene 17 años.
Astrid Saleth Barahona Pineda cursa undécimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.
Con 16 años, Ángela Lisbeth Servellón Sibaja avanza en décimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
A sus 15 años, Yensy Idalia Cálix estudia el décimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Samantha Gisela Reyes Lagos, con 16 años, estudia undécimo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Ella es Sara Elizabeth Godoy Zapata, con 15 años años de edad cursa en décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Jennyfer Elizabet Flores Elvir, de 19 años, se encuentra en el último año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Francis Nayeli Ramos Gómez, de 16 años, cursa décimo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Con 18 años, Ashley Nicoll Borjas Cálix está en undécimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Alison Nicol Carías García tiene 16 años y actualmente estudia noveno grado.
A sus 17 años, Nicoll Isabel Mejía Cálix cursa onceavo grado en Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.