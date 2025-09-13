  1. Inicio
Palillonas y pomponeras: las pequeñas protagonistas en los 204 años de independencia

Con toda la actitud y energía iniciaron los desfiles de los centros de educación básica, donde ya destacan las pequeñas palillonas y pomponeras. Aquí las mejores fotos

  • 13 de septiembre de 2025 a las 07:38
Palillonas y pomponeras que, con sus pequeñas sonrisas, ya se roban los aplausos del público. Este sábado 13 de septiembre, los centros de educación básica desfilan en honor a los 204 años de independencia patria.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Las calles del Distrito Central se llenaron de color y fervor patrio desde tempranas horas de este 13 de septiembre.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Los colores se hacen presentes en los desfiles escolares por los 204 años de independencia. Las niñas lucen un hermoso traje azul, similar al color de la bandera.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Desde las más pequeñas, de diferentes grados, han dicho sí al reto de formar parte con orgullo de las fiestas patrias, como auténticas hondureñas orgullosas de su tierra.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Los colores se ven por todos lados: esta pequeña luce un hermoso traje dorado y blanco, y, por supuesto, su mejor acompañante, el orgullo y amor por Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Una de las chiquitinas se robó las miradas. Con ternura, lució un hermoso traje azul y plateado, acompañado de un delicado adorno en su cabeza.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Las pomponeras no se quedaron atrás; siempre evocando los colores de su bella tierra, decidieron portar un traje azul y blanco que resalta con gracia.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otro de los colores que brilló en el desfile fue el rojo: estas pequeñinas deslumbraron con su hermoso traje y sus pompones blancos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Esta hermosa alumna, acompañada de su tierna sonrisa, no dudó en posar para las cámaras de EL HERALDO. Con orgullo, hoy es palillona en los 204 años de independencia patria.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Con toda la actitud, esta bella estudiante demostró el orgullo de ser catracha y se robó los aplausos en los desfiles patrios.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
