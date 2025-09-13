Palillonas y pomponeras: las pequeñas protagonistas en los 204 años de independencia

Palillonas y pomponeras que, con sus pequeñas sonrisas, ya se roban los aplausos del público. Este sábado 13 de septiembre, los centros de educación básica desfilan en honor a los 204 años de independencia patria.
Las calles del Distrito Central se llenaron de color y fervor patrio desde tempranas horas de este 13 de septiembre.
Los colores se hacen presentes en los desfiles escolares por los 204 años de independencia. Las niñas lucen un hermoso traje azul, similar al color de la bandera.
Desde las más pequeñas, de diferentes grados, han dicho sí al reto de formar parte con orgullo de las fiestas patrias, como auténticas hondureñas orgullosas de su tierra.
Los colores se ven por todos lados: esta pequeña luce un hermoso traje dorado y blanco, y, por supuesto, su mejor acompañante, el orgullo y amor por Honduras.
Una de las chiquitinas se robó las miradas. Con ternura, lució un hermoso traje azul y plateado, acompañado de un delicado adorno en su cabeza.
Las pomponeras no se quedaron atrás; siempre evocando los colores de su bella tierra, decidieron portar un traje azul y blanco que resalta con gracia.
Otro de los colores que brilló en el desfile fue el rojo: estas pequeñinas deslumbraron con su hermoso traje y sus pompones blancos.
Esta hermosa alumna, acompañada de su tierna sonrisa, no dudó en posar para las cámaras de EL HERALDO. Con orgullo, hoy es palillona en los 204 años de independencia patria.
Con toda la actitud, esta bella estudiante demostró el orgullo de ser catracha y se robó los aplausos en los desfiles patrios.