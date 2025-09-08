  1. Inicio
Las bellas palillonas del Instituto Vuelo de Águila que engalanarán los desfiles el 15 de septiembre

Un grupo de 14 jóvenes llenas de energía está listo para engalanar los desfiles patrios con su talento y disciplina. Conoce las chicas que representarán al Vuelo de Águila

  • 08 de septiembre de 2025 a las 17:18
1 de 16

Un total de 14 jovencitas ya están más que listas para deleitar al pueblo hondureño en los 204 años de independencia patria. Ellas integran el cuadro de palillonas del Instituto Vuelo de Águila.

Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
2 de 16

Con pasos sincronizados y mucha pasión, las palillonas del Instituto Vuelo de Águilas se preparan para celebrar los 204 años de independencia patria.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
3 de 16

Saylin Bonilla, 15 años, estudia el primer año del Bachillerato Técnico en Informática y es la capitana del cuadro de palillonas, guiando con disciplina y entusiasmo a sus compañeras.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
4 de 16

Daniela Elvir, 14 años, cursa noveno grado y es una de las capitanas del grupo, guiando a las jóvenes con entusiasmo y disciplina.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
5 de 16

Hamith Densis Duarte, 16 años, estudiante de Bachillerato en Informática, deslumbra no solo por su talento en la coreografía, sino también por su hermoso cabello y presencia en el grupo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
6 de 16

Alisson Monserrath Barriento Flores, 13 años, cursa séptimo grado y es una de las más jóvenes del grupo, demostrando gran talento y dedicación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
7 de 16

Miryan Hael Ordóñez, 14 años, estudiante de noveno grado, se destaca por su constancia y pasión en cada ensayo del grupo de palillonas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
8 de 16

Danna Paola Velázquez Banegas, 19 años, estudiante de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, aporta experiencia y dedicación al grupo de palillonas del Instituto Vuelo de Águila.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
9 de 16

Nelsy Morazán, 16 años, cursa el onceavo año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática y se destaca por su compromiso y entusiasmo en cada ensayo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
10 de 16

Alondra Bonilla, 15 años, cursa el Bachillerato en Informática y se prepara con entusiasmo para su primer desfile patriótico como palillona.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
11 de 16

Valeria Sánchez, 15 años, estudiante de noveno grado, se prepara para dar lo mejor en el desfile y proyectar su energía en cada presentación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
12 de 16

Gina Brizio, 15 años, cursa décimo grado y aporta disciplina y alegría al grupo de palillonas del Instituto Vuelo de Águilas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
13 de 16

Bianca Lemus, 15 años, estudiante de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, se destaca por su constancia y entusiasmo durante los ensayos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
14 de 16

Julieth Rodríguez, 18 años, estudiante de onceavo año en Bachillerato en Humanidades, combina experiencia y liderazgo dentro del grupo de palillonas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
15 de 16

Ana Sarahí Flores Figueroa, 14 años, estudiante de noveno grado, aporta energía y frescura al equipo durante cada ensayo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
16 de 16

Sherlyn Galindo, 15 años, cursa décimo grado y se prepara con entusiasmo para brillar en el desfile patriótico junto a sus compañeras.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
