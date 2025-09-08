Las bellas palillonas del Instituto Vuelo de Águila que engalanarán los desfiles el 15 de septiembre

Un total de 14 jovencitas ya están más que listas para deleitar al pueblo hondureño en los 204 años de independencia patria. Ellas integran el cuadro de palillonas del Instituto Vuelo de Águila.
Con pasos sincronizados y mucha pasión, las palillonas del Instituto Vuelo de Águilas se preparan para celebrar los 204 años de independencia patria.
Saylin Bonilla, 15 años, estudia el primer año del Bachillerato Técnico en Informática y es la capitana del cuadro de palillonas, guiando con disciplina y entusiasmo a sus compañeras.
Daniela Elvir, 14 años, cursa noveno grado y es una de las capitanas del grupo, guiando a las jóvenes con entusiasmo y disciplina.
Hamith Densis Duarte, 16 años, estudiante de Bachillerato en Informática, deslumbra no solo por su talento en la coreografía, sino también por su hermoso cabello y presencia en el grupo.
Alisson Monserrath Barriento Flores, 13 años, cursa séptimo grado y es una de las más jóvenes del grupo, demostrando gran talento y dedicación.
Miryan Hael Ordóñez, 14 años, estudiante de noveno grado, se destaca por su constancia y pasión en cada ensayo del grupo de palillonas.
Danna Paola Velázquez Banegas, 19 años, estudiante de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, aporta experiencia y dedicación al grupo de palillonas del Instituto Vuelo de Águila.
Nelsy Morazán, 16 años, cursa el onceavo año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática y se destaca por su compromiso y entusiasmo en cada ensayo.
Alondra Bonilla, 15 años, cursa el Bachillerato en Informática y se prepara con entusiasmo para su primer desfile patriótico como palillona.
Valeria Sánchez, 15 años, estudiante de noveno grado, se prepara para dar lo mejor en el desfile y proyectar su energía en cada presentación.
Gina Brizio, 15 años, cursa décimo grado y aporta disciplina y alegría al grupo de palillonas del Instituto Vuelo de Águilas.
Bianca Lemus, 15 años, estudiante de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, se destaca por su constancia y entusiasmo durante los ensayos.
Julieth Rodríguez, 18 años, estudiante de onceavo año en Bachillerato en Humanidades, combina experiencia y liderazgo dentro del grupo de palillonas.
Ana Sarahí Flores Figueroa, 14 años, estudiante de noveno grado, aporta energía y frescura al equipo durante cada ensayo.
Sherlyn Galindo, 15 años, cursa décimo grado y se prepara con entusiasmo para brillar en el desfile patriótico junto a sus compañeras.