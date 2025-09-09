  1. Inicio
Más que un debut: Palillonas del Instituto Héctor Pineda Ugarte listas para deslumbrar en los desfiles

Con más de tres meses de arduos ensayos, las palillonas del Instituto Héctor Pineda Ugarte están listas para los desfiles patrios del 15 de septiembre

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:00
El Instituto Héctor Pineda Ugarte, reconocido por su carácter inclusivo al atender a niños y jóvenes con discapacidad, será el segundo en el orden de desfiles de este 15 de septiembre. Sus palillonas se han preparado con entrega para dejar en alto el nombre de su colegio. Más fotografías a continuación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
El esfuerzo se refleja en cada paso de las 15 palillonas del Instituto Héctor Pineda Ugarte, quienes este año tendrán un lugar especial en los desfiles patrios.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cristhel Ruiz (16 años), alumna de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, brilla con energía en cada ensayo. Sus rizos se han convertido en su sello personal.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Sofía Raquel Álvarez López (17 años), del último año de Bachillerato Técnico en Contaduría y Finanzas, es otra de las integrantes que se robará el show con su sello personal.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cheylin Ávila Gómez (14 años), estudiante de noveno grado, se ha convertido en una de las más comprometidas en los entrenamientos diarios.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cristhel Paola Sunsín Sarmiento (16 años), alumna de último año de Ciencias y Humanidades, vive con emoción sus últimos desfiles como estudiante del instituto.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Paola Sánchez Soledo (17 años), capitana del grupo de palillonas, cursa su último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Lidera con carisma y disciplina, siendo ejemplo para sus compañeras.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Alexandra Sofía Oyuela Ramírez (14 años), estudiante de noveno grado, se distingue por su entusiasmo y por ser una de las más jóvenes del grupo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Bianca Girón Gracia (15 años), estudiante de séptimo grado, aporta dinamismi y alegría al grupo en su primera participación en los desfiles.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cristel Danibeth Rodríguez (16 años), próxima a culminar Bachillerato en Humanidades, destaca por su constancia y entrega en cada coreografía.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Melanie Meghan Martínez Méndez (16 años), alumna del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, sueña con seguir representando a su instituto más allá de las aulas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Ashley Vanessa López Martínez (15 años), estudiante de primer año de Bachillerato en Humanidades, disfruta su primera experiencia como palillona con gran entusiasmo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Aylin Michelle Martínez (16 años), de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, combina simpatía y talento en sus presentaciones.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Emily Aguilar (15 años), de primer año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, es una de las más dedicadas a perfeccionar cada detalle de sus rutinas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cristhina Alejandra Bustillo (17 años), estudiante de octavo grado, contagia alegría y dinamismo con cada paso que da en los ensayos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Britany Suse (16 años), cursa Bachillerato en Ciencias y Humanidades y sueña con continuar en el mundo del arte y la danza tras su paso como palillona.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
