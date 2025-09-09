Más que un debut: Palillonas del Instituto Héctor Pineda Ugarte listas para deslumbrar en los desfiles

El Instituto Héctor Pineda Ugarte, reconocido por su carácter inclusivo al atender a niños y jóvenes con discapacidad, será el segundo en el orden de desfiles de este 15 de septiembre. Sus palillonas se han preparado con entrega para dejar en alto el nombre de su colegio. Más fotografías a continuación.
El esfuerzo se refleja en cada paso de las 15 palillonas del Instituto Héctor Pineda Ugarte, quienes este año tendrán un lugar especial en los desfiles patrios.
Cristhel Ruiz (16 años), alumna de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, brilla con energía en cada ensayo. Sus rizos se han convertido en su sello personal.
Sofía Raquel Álvarez López (17 años), del último año de Bachillerato Técnico en Contaduría y Finanzas, es otra de las integrantes que se robará el show con su sello personal.
Cheylin Ávila Gómez (14 años), estudiante de noveno grado, se ha convertido en una de las más comprometidas en los entrenamientos diarios.
Cristhel Paola Sunsín Sarmiento (16 años), alumna de último año de Ciencias y Humanidades, vive con emoción sus últimos desfiles como estudiante del instituto.
Paola Sánchez Soledo (17 años), capitana del grupo de palillonas, cursa su último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Lidera con carisma y disciplina, siendo ejemplo para sus compañeras.
Alexandra Sofía Oyuela Ramírez (14 años), estudiante de noveno grado, se distingue por su entusiasmo y por ser una de las más jóvenes del grupo.
Bianca Girón Gracia (15 años), estudiante de séptimo grado, aporta dinamismi y alegría al grupo en su primera participación en los desfiles.
Cristel Danibeth Rodríguez (16 años), próxima a culminar Bachillerato en Humanidades, destaca por su constancia y entrega en cada coreografía.
Melanie Meghan Martínez Méndez (16 años), alumna del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, sueña con seguir representando a su instituto más allá de las aulas.
Ashley Vanessa López Martínez (15 años), estudiante de primer año de Bachillerato en Humanidades, disfruta su primera experiencia como palillona con gran entusiasmo.
Aylin Michelle Martínez (16 años), de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, combina simpatía y talento en sus presentaciones.
Emily Aguilar (15 años), de primer año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, es una de las más dedicadas a perfeccionar cada detalle de sus rutinas.
Cristhina Alejandra Bustillo (17 años), estudiante de octavo grado, contagia alegría y dinamismo con cada paso que da en los ensayos.
Britany Suse (16 años), cursa Bachillerato en Ciencias y Humanidades y sueña con continuar en el mundo del arte y la danza tras su paso como palillona.