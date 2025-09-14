Nuevos talentos del Instituto Santa Mónica listos para desfilar con su banda marcial

La banda marcial del Instituto Santa Mónica se alista entre dificultades pero con dedicación para engalanar con su agenda musical las calles de Tegucigalpa el próximo 15 de septiembre.
Bajo la dirección del profesor David Rivera, los jóvenes han ensayado desde febrero con el propósito de ofrecer un espectáculo que combine música y coreografía.
Rivera explicó que este año el reto ha sido mayor, ya que la agrupación está conformada en su totalidad por alumnos nuevos: "El efecto sorpresa es que somos una banda 100% nueva y 100% estudiantil, pero con gran entusiasmo y compromiso", destacó.
"Ha sido un proceso cuesta arriba, pero sabemos que lo que cuesta vale la pena", aseguró.
La selección de los integrantes se realiza mediante pruebas de aptitud, donde se determina el instrumento más adecuado según las capacidades físicas de cada estudiante.
"A veces los jóvenes desean un instrumento específico, pero nuestra labor es orientarlos para que puedan adaptarse y destacar", señaló el director.
El repertorio preparado para los desfiles incluye entre 10 y 12 piezas musicales de distintos géneros.
La banda interpretará canciones completas, desde el inicio hasta el final, lo que, según Rivera, la diferencia de otras agrupaciones.
El público podrá disfrutar de géneros variados como punta, merengue, cumbia, mambo, salsa y música folclórica hondureña. Además, cada presentación integrará coreografías que complementarán la ejecución musical
Finalmente, el director invitó a la ciudadanía a presenciar la participación de la banda, donde los estudiantes buscan rendir homenaje a los 204 años de independencia con talento y alegría.