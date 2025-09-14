  1. Inicio
Nuevos talentos del Instituto Santa Mónica listos para desfilar con su banda marcial

Conformada por estudiantes de nuevo ingreso, la banda marcial del Instituto Santa Mónica promete un espectáculo musical y coreográfico en honor a la independencia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 16:12
1 de 10

La banda marcial del Instituto Santa Mónica se alista entre dificultades pero con dedicación para engalanar con su agenda musical las calles de Tegucigalpa el próximo 15 de septiembre.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
2 de 10

Bajo la dirección del profesor David Rivera, los jóvenes han ensayado desde febrero con el propósito de ofrecer un espectáculo que combine música y coreografía.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
3 de 10

Rivera explicó que este año el reto ha sido mayor, ya que la agrupación está conformada en su totalidad por alumnos nuevos: "El efecto sorpresa es que somos una banda 100% nueva y 100% estudiantil, pero con gran entusiasmo y compromiso", destacó.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
4 de 10

"Ha sido un proceso cuesta arriba, pero sabemos que lo que cuesta vale la pena", aseguró.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
5 de 10

La selección de los integrantes se realiza mediante pruebas de aptitud, donde se determina el instrumento más adecuado según las capacidades físicas de cada estudiante.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
6 de 10

"A veces los jóvenes desean un instrumento específico, pero nuestra labor es orientarlos para que puedan adaptarse y destacar", señaló el director.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
7 de 10

El repertorio preparado para los desfiles incluye entre 10 y 12 piezas musicales de distintos géneros.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
8 de 10

La banda interpretará canciones completas, desde el inicio hasta el final, lo que, según Rivera, la diferencia de otras agrupaciones.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
9 de 10

El público podrá disfrutar de géneros variados como punta, merengue, cumbia, mambo, salsa y música folclórica hondureña. Además, cada presentación integrará coreografías que complementarán la ejecución musical

 Foto: David Romero| EL HERALDO
10 de 10

Finalmente, el director invitó a la ciudadanía a presenciar la participación de la banda, donde los estudiantes buscan rendir homenaje a los 204 años de independencia con talento y alegría.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
