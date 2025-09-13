  1. Inicio
¡Las mejores ocurrencias! Los alumnos que pusieron a volar la imaginación en los desfiles

Con esfuerzo y un toque de creatividad, los desfiles patrios de los centros de educación básica demostraron que están llenos de talento. Aquí las mejores ocurrencias

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:11
La imaginación salió a volar, todo para brillar y representar a lo grande a un gran prócer. En la foto, un jovencito representó a José Trinidad Cabañas: tiñó su pelo de blanco y utilizó algodón para simular su barba.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otra pequeña no dudó en reutilizar periódicos para lucir un espectacular traje. Desde su paraguas hasta otros detalles, todo fue hecho reciclando materiales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otro de los estudiantes que se robó las miradas fue el niño que representó a José Trinidad Cabañas, quien además era de excelencia académica.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otras jovencitas también demostraron lo que se puede lograr reciclando. Al lado izquierdo, una pequeña vestida como una fresa; al lado derecho, una jovencita lució un espectacular vestido hecho con materiales reciclados, específicamente bolsas de churros.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Y como los jóvenes saben de historia y reconocen el esfuerzo de los próceres, uno de ellos representó a Francisco Morazán y otro a José Trinidad Reyes.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La creatividad fue, definitivamente, la aliada de alumnos, padres de familia y docentes en los desfiles patrios de estos 204 años de independencia. Las representaciones del Ave Nacional no pudieron faltar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Los valores también estuvieron muy bien representados: una pequeña vestida de flor invitó al respeto y a cuidar la flora.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otro pequeñín lució como todo un indígena, orgulloso, con plumas y rasgos de sus ancestros. Lo que más llamó la atención fue el accesorio que portó en su cabeza, en alusión a un jaguar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La cultura no muere y la historia tampoco: el cacique Lempira hoy vive, tras años de lucha, representado por pequeños escolares.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otros chiquitines vistieron disfraces de animales, como la pequeña mariquita, quien no dudó en usar su monopatín para aliviar la caminata y además lucir un bello árbol.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
