¡Las mejores ocurrencias! Los alumnos que pusieron a volar la imaginación en los desfiles

La imaginación salió a volar, todo para brillar y representar a lo grande a un gran prócer. En la foto, un jovencito representó a José Trinidad Cabañas: tiñó su pelo de blanco y utilizó algodón para simular su barba.
Otra pequeña no dudó en reutilizar periódicos para lucir un espectacular traje. Desde su paraguas hasta otros detalles, todo fue hecho reciclando materiales.
Otro de los estudiantes que se robó las miradas fue el niño que representó a José Trinidad Cabañas, quien además era de excelencia académica.
Otras jovencitas también demostraron lo que se puede lograr reciclando. Al lado izquierdo, una pequeña vestida como una fresa; al lado derecho, una jovencita lució un espectacular vestido hecho con materiales reciclados, específicamente bolsas de churros.
Y como los jóvenes saben de historia y reconocen el esfuerzo de los próceres, uno de ellos representó a Francisco Morazán y otro a José Trinidad Reyes.
La creatividad fue, definitivamente, la aliada de alumnos, padres de familia y docentes en los desfiles patrios de estos 204 años de independencia. Las representaciones del Ave Nacional no pudieron faltar.
Los valores también estuvieron muy bien representados: una pequeña vestida de flor invitó al respeto y a cuidar la flora.
Otro pequeñín lució como todo un indígena, orgulloso, con plumas y rasgos de sus ancestros. Lo que más llamó la atención fue el accesorio que portó en su cabeza, en alusión a un jaguar.
La cultura no muere y la historia tampoco: el cacique Lempira hoy vive, tras años de lucha, representado por pequeños escolares.
Otros chiquitines vistieron disfraces de animales, como la pequeña mariquita, quien no dudó en usar su monopatín para aliviar la caminata y además lucir un bello árbol.