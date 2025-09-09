Palillonas del Instituto Santa Mónica esperan conquistar los desfiles 2025

Las palillonas del Instituto Santa Mónica se preparan con disciplina y entusiasmo para brillar en los desfiles patrios.
Conformado por 13 integrantes de noveno grado y del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, el grupo ensaya durante extensas jornadas con el objetivo de ofrecer un espectáculo lleno de energía y coordinación.
En diálogo con EL HERALDO, las jóvenes aseguraron que afinan cada detalle de sus presentaciones para transmitir alegría al público y rendir homenaje a la independencia patria con su talento y carisma.
Ella es Mía Valentina Flores Gómez, de 14 años, pertenece al octavo grado.
Con 16 años, Andrea Yasmín Godoy Flores avanza en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Con 15 años, Valeria Fernanda Valeriano Rodríguez cursa décimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Fernanda Jannett García López, de 16 años, está en el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Daniela María Dávila Matamoros cursa el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.
Thatiana Melissa Aldana Dávila, estudiante del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, tiene 17 años.
Nathalia Stefany Zúniga Figueroa, estudiante de noveno grado, tiene 14 años.
Andrea Alejandra Duarte Padilla, con 15 años, estudia décimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Marilyn Valeria Garay León tiene 15 años y actualmente cursa noveno grado.
Eileen Stephanie Rodas Flores, con 14 años de edad, cursa en noveno grado.
Keroline Elizabeth Navas Salgado, de 16 años, también estudia el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
A sus 17 años, Arianna del Carmen Nolasco Vega finaliza el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Kjasaeli Alexandra Zelaya Erazo, de 16 años, está en el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.