Palillonas del Instituto Santa Mónica esperan conquistar los desfiles 2025

Con 13 integrantes, las palillonas del Instituto Santa Mónica se alistan con ensayos intensos para ofrecer un espectáculo vibrante en los desfiles patrio

  • 09 de septiembre de 2025 a las 09:08
Las palillonas del Instituto Santa Mónica se preparan con disciplina y entusiasmo para brillar en los desfiles patrios.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Conformado por 13 integrantes de noveno grado y del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, el grupo ensaya durante extensas jornadas con el objetivo de ofrecer un espectáculo lleno de energía y coordinación.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
En diálogo con EL HERALDO, las jóvenes aseguraron que afinan cada detalle de sus presentaciones para transmitir alegría al público y rendir homenaje a la independencia patria con su talento y carisma.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Ella es Mía Valentina Flores Gómez, de 14 años, pertenece al octavo grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con 16 años, Andrea Yasmín Godoy Flores avanza en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con 15 años, Valeria Fernanda Valeriano Rodríguez cursa décimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Fernanda Jannett García López, de 16 años, está en el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Daniela María Dávila Matamoros cursa el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Thatiana Melissa Aldana Dávila, estudiante del último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, tiene 17 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Nathalia Stefany Zúniga Figueroa, estudiante de noveno grado, tiene 14 años.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Andrea Alejandra Duarte Padilla, con 15 años, estudia décimo grado en Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Marilyn Valeria Garay León tiene 15 años y actualmente cursa noveno grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Eileen Stephanie Rodas Flores, con 14 años de edad, cursa en noveno grado.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Keroline Elizabeth Navas Salgado, de 16 años, también estudia el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
A sus 17 años, Arianna del Carmen Nolasco Vega finaliza el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Kjasaeli Alexandra Zelaya Erazo, de 16 años, está en el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
