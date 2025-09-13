Hondureñitos demuestran su amor por la flora y la fauna en desfiles patrios 2025

En los desfiles patrios de los pequeños alumnos de primaria a nivel nacional no solo se pudo observar el fervor por la soberanía e independencia de Honduras, sino también el respeto y el amor a los símbolos patrios y a otras riquezas que esta tierra bendita posee. Aquí las imágenes.
En los desfiles de este 13 de septiembre llevados a cabo en Tegucigalpa y Comayagüela, que juntas conforman la capital de Honduras, esta niña resaltó por su original disfraz de un felino, en representación de los animales salvajes de los bosques hondureños.
El Ave Nacional de Honduras, la guacamaya roja, tampoco pudo pasar desapercibida y fue representada por cientos de niños a nivel nacional.
Esta bella niña, llamada Caeli Hernández Acosta, representó a una mariposa en los desfiles realizados este fin de semana en el bulevar del Norte en Comayagüela. Ella es alumna de la Escuela Nuevos Horizontes número 1.
Por otro lado, esta hermosa pequeña, vestida como una mariquita, destacó por su traje y su creatividad para convertir su monopatín en un árbol. Ella desfiló desde el parque El Obelisco hacia el edificio de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Comayagüela.
Los chiquitines de la Escuela Nuevos Horizontes representaron a diversos animales de la fauna hondureña. El territorio catracho, por su diversidad de climas y su rica presencia hídrica, es hogar de miles de especies, algunas endémicas.
Los padres y docentes dieron su máximo esfuerzo en seleccionar los trajes correctos y hasta accesorios y maquillaje para que los pequeños del hogar brillaran en estas fiestas patrias.
Y es que no hay forma de amar a la nación sin amar y cuidar su medio ambiente.
La creatividad de los hondureños quedó evidenciada en cada atuendo, pues como refleja esta pequeña niña, el cielo es el límite para poder elaborar verdaderas obras de arte en los trajes escolares.
Los niños se mostraron contentos de poder rendir tributo a la patria, al tiempo que destacaban con hermosos y coloridos disfraces.
Esta pequeña alumna fue vestida como una flor y en sus hojas destacaba un llamado para respetar a la naturaleza.
Niñas y niños posaron felices para el lente de EL HERALDO, antes de irse a casa con la satisfacción de rendir tributo al país y con la idea en sus mentes de cuidar al país que los vio nacer.