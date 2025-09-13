  1. Inicio
Desfiles patrios destacan con increíbles y creativos trajes reciclados en la capital

La creatividad y el patriotismo se unieron en los trajes de los estudiantes de los diferentes centros básicos de la capital,quienes salieron a las calles a brindar un espectáculo

  • 13 de septiembre de 2025 a las 12:48
1 de 10

EL HERALDO formó parte del traje de esta joven estudiante, quien con periódicos reciclados creó una obra de arte. Su atuendo incluía una sombrilla y un delicado volado en el pecho, acompañado de su radiante sonrisa en este 204 aniversario de independencia patria. Aquí algunos de los mejores trajes captados:

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
2 de 10

La creatividad no pudo faltar en estos desfiles patrios. Estudiantes de los diferentes centros básicos de la capital se hicieron presentes con sus trajes elaborados con materiales reciclados.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
3 de 10

Lo que pudo haber terminado como material desperdiciado, fue aprovechado para una gran actividad. Esta joven destacó con un traje realizado con periódicos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
4 de 10

Desde su sombrilla hasta su vestido fueron creados con papel periódico, que comúnmente se desecha después de ser leído. Una excelente idea para reutilizar materiales y cuidar el medio ambiente.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
5 de 10

Desde los más pequeños hasta los más grandes, los estudiantes promueven la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Esta pequeña lo hizo con la ayuda de sus padres, usando un traje hecho con papel reciclado, botellas y tapones.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
6 de 10

Este pequeño también dejó volar su imaginación y creó un traje inspirado en 'Goku', utilizando tela plástica de color azul y anaranjado, además de cartón y una pelota vieja.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
7 de 10

Otro estudiante creó un traje usando bolsas plásticas y papel, simulando un atuendo casual con corbata.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
8 de 10

Siguiendo con los trajes elegantes, esta alumna elaboró su atuendo con bolsas de churros vacías, una excelente manera de reutilizar estos desechos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
9 de 10

Un vestido más colorido fue portado y elaborado por esta estudiante, quien optó por un diseño largo y pomposo, inspirado en una fresa.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
10 de 10

Hoy, estos hondureños mostraron sus habilidades manuales, así como su destacada participación en este desfile patrio, con orgullo y patriotismo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
